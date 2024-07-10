司法烏龍！聲請觀勒被駁卻送執行 監院糾正花蓮地檢、看守所

花蓮地檢署2021年聲請觀察勒戒一名施用安非他命的冉姓男子，被花蓮地院以管轄權錯誤駁回後，地檢署卻錯誤核發執行指揮書，導致冉男遭違法執行觀察勒戒。監察院今日糾正花蓮地檢署、花蓮看守所。（資料照）

2024/07/10 17:31

〔記者林哲遠／台北報導〕花蓮地檢署2021年聲請觀察勒戒一名施用安非他命的冉姓男子，被花蓮地院以管轄權錯誤駁回後，地檢署卻錯誤核發執行指揮書，花蓮看守所也未核對執行指揮書、法院裁定主文是否相合，導致冉男遭違法執行觀察勒戒。監察院今日通過監委林國明所提調查報告，糾正花蓮地檢署、花蓮看守所，並促請法務部及司法院督促所屬確實檢討改善。

監委林國明表示，花蓮地檢署於民國2021年間對施用安非他命的冉男向花蓮地院聲請觀察勒戒，經該院以管轄錯誤為由裁定駁回確定，該署仍將冉男移送法務部矯正署花蓮看守所執行。花蓮地檢署未確實核對法院裁定主文，錯誤核發執行指揮書，仍將冉男移送執行；花蓮看守所附設勒戒處所教育訓練不足，且內部控制流程尚無明確規範，導致業務承辦人僅檢查文件是否齊備，疏未核對本案執行指揮書與法院裁定主文是否相合，而誤准入所執行觀察、勒戒，花蓮地檢署及看守所兩機關均有重大違失。

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林國明提到，調查報告除請法務部就冉男遭違法執行觀察勒戒一事，議處花蓮地檢署與花蓮看守所相關失職人員，並就冉男後續遭違法起訴、違法判決一事，促請法務部及司法院督促所屬確實檢討改善。

調查報告進一步說明，冉男於2022年、2023年續犯2件施用毒品案，台北地檢署承辦該2件毒品案的檢察官及台北地院審理2022年施用毒品案的法官，因前科資料中本案被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表及矯正簡表多次出現被告執行觀察勒戒資訊，誤認符合觀察勒戒執行完畢釋放後3年內再犯的法定追訴要件，導致違法起訴、違法判決。

林國明認為，檢察官與法官本應善盡職權調查義務，不可僅憑前科紀錄為斷，何況本案前科資料中的全國施用毒品案件紀錄表已記載，花蓮地院裁定駁回觀察勒戒的聲請，卻未詳查釐清，難謂無疏失之責，法務部與司法院允應督促所屬引以為鑑，確實檢討改善，避免再生類此案例。

此外，林國明提及，台北地院審理冉男去年施用毒品案的審理法官，在詳閱卷證後，發現冉男前遭花蓮地檢署違法執行觀察勒戒、該院前案判決違背法令之事，告知花蓮地檢署調查處理，並請該院前案法官洽台北地檢署執行檢察官商請檢察總長提起非常上訴，使冉男獲得賠償，積極維護被告權益之作為，殊值肯定，建請台北地院作為職務評定參考。

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