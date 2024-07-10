朱立倫：民進黨執政下「政壇炫風」、「黑金風暴」光天化日發生

國民黨主席朱立倫10日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2024/07/10 15:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對前桃園市長鄭文燦涉賄以及台南市區漁會理事長林士傑中槍身亡，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話表示，讓大家感覺有如韓劇「政壇炫風」或「黑金風暴」，竟然能在光天化日之下發生，背後所牽涉的嚴重政治、商業利益勾結，都是社會所不允許，卻真實的發生在民進黨執政多年後的今天，讓大家對司法信心產生懷疑。

朱立倫說，7年前就有明確證據的案件，可以遲至今天才辦，而遭槍擊的台南市區漁會理事長林士傑是「信賴聯盟」、「賴系」的重要成員，「賴系」與「非賴系」嚴重對立，這些問題都讓社會存有非常大的疑慮，司法如果不能毋枉毋縱，就會產生社會危機，這是大家最大的感觸。

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朱立倫表示，民進黨長期用司法鬥爭、政治鬥爭的方式對付在野黨，像基隆市長謝國樑罷免案就是非常惡劣的罷免，謝國樑針對前任市長把市產變成私產，原本應該由檢調全力針辦，甚至立刻展開全面行動，結果基隆市政府努力把私產拿回變成市產，謝國樑卻要被罷免。

朱立倫還說，國民黨在立法院願意理性的討論重要議案，但民進黨卻不斷的杯葛再杯葛，再次讓國人看清國民黨認爭努力展現司法正義、公平正義，願意為民眾關心的議題而努力，而民進黨只是為了權力，排除異己、打擊政敵。

朱立倫強調，即便民進黨認為可以一手掌控司法，控制大法官，但國民黨仍會力拼到底，要在辯論庭展現公平正義與憲法本質，立法院成立的各種調查委員會也會持續進行。

朱立倫強調，從520至今50天，台灣沒有一天的安寧日子，賴清德總統鬥兩岸，鬥在野黨，鬥黨內政敵，從未停歇，這就是賴清德帶給台灣的日子，國無寧日，國人無法安居樂業。

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