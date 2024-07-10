找到第3輛犯案車輛！林士傑槍擊案陷膠著 南警以車追人全力緝凶

台南市刑大大隊長張文源說明林士傑命案偵辦進度。（記者楊金城攝）

2024/07/10 12:59

〔記者楊金城／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑8日遭計畫性狙殺，殺手逃逸，案情膠著，台南市刑大大隊長張文源今天（10日）表示，專案小組「以車追人」，目前已掌握槍手使用車輛至少3輛，目前已找到第3輛車，但相關細節不願透露。

槍手在南市南區新建路53巷停車場第一次棄車燒車毀跡，警方在現場車內找到2把涉案凶槍，證實是2把改造槍，彈道鑑識持續由刑事局比對調查中。

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林士傑命案讓總統府、行政院都相當重視，南市檢警破案壓力巨大。張文源說，專案小組有些「懷疑對象」都在偵查中，如果方向有錯，馬上調整，案發後包括機場、港口海防也都有相關單位巡查嚴防，不只東港、安平等地，以防止槍手偷渡。

張文源指出，槍手開著懸掛偽造車牌的權利車變裝逃逸，但「魔高一尺、道高一丈」，警方仍有辦法找到對象。

專案小組「以車追人」，從林士傑案發現場，到新建路停車場，查出一名犯嫌，警方再從槍手離開停車場所在地調閱周邊影像，再追到高雄大樹第二棄車現場，第二輛車同樣被槍手用鹽酸在車內的方向盤、門把、座椅等處毀跡滅證，車子目前已拖回南市第六分局採證鑑識。

學甲88槍槍擊案槍手孔祥志在案發後將作案機車、衝鋒槍丟進曾文溪滅證，凶槍至今未尋獲，警方說，槍殺林士傑的殺手卻在第一棄車現場將2把凶槍棄置車內以鹽酸潑灑再燒車滅證，跟一般棄槍毀證手法不同，不怕警方查獲凶槍，加上殺手案發後三3製造斷點逃避警方追捕，這次真的遇上對手。

槍殺林士傑的凶嫌在案發後第一時間持雙槍逃逸。（民眾提供）

殺手在南市南區新建路53巷停車場第一次棄車燒車毀跡現場，驚方採證。（民眾提供）

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