中市交通號誌不斷電系統不到1％ 議員周永鴻要求儘速設置

市議員周永鴻批台中市交通號誌裝置不斷電系統不到1%，要求加強裝置。（周永鴻提供）

2024/07/09 13:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕停電時若連交通號誌都受影響，恐影響交通安全；中市議員周永鴻指出，台中市交通號誌數量居全國各縣市之冠，但交通號誌有設置不斷電供電系統（UPS）僅佔0.89%，不到1%，要求交通局應加強在重要路口設置不斷電供電系統，確保號誌停電時用路安全。

交通局長葉昭甫表示，由於購買不斷電系統相當貴，市府只能用承租方式，但因台中市十字路口太多，只能選擇大路口設置，目前正在考量是否可租用可移動式，就可廣泛使用，若預算充裕，也會努力設置。

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2017年8月台中市發生大停電，連交通號誌都受影響，剛好又是晚上，路面一片漆黑。市議員周永鴻指出，各縣市政府為維護交通號誌在停電時能正常運作，逐步在重要路口設置不斷電供電系統。台中市在2021年下半年規劃設置58處，並於2022年1月設置完成，主要設置在台灣大道、文心路、環中路和環中東路的重要路口。

但周永鴻指出，台中市目前有6502處交通號誌，居全國之冠，設置不斷電供電系統的路口卻從2022年起停滯在58處，僅佔全市0.89%。2022年度審計報告就特別建議市府應提高號誌不斷電供電系統的涵蓋率，避免因供電異常影響交通安全，但近一年來交通局仍未著手改善。

周永鴻質疑，市府交通號誌設置不斷電系統不到1%，若遇到突然停電，未設置不斷電系統的號誌便停止運作，而台電和交通局能支援的發電機數量有限且需要調度時間，警察支援指揮交通也有時間限制，屆時整個交通一定會大混亂，嚴重影響駕駛安全。

周永鴻表示，設置不斷電供電系統平時能監控供電狀況，臨時停電時能支援電力，能降低停電時發生交通事故的風險，交通局應該儘速規劃設置。

台中市幾年前大停電，連交通號誌都不亮，令民眾印象深刻。（資料照）

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