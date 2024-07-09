成功鎮長罷免案風波又起 今換罷免團隊提告鎮長謝淑貞

罷免成功鎮長團隊、成功鎮代，今至台東地檢署提告鎮長謝淑貞等人。（記者劉人瑋攝）

2024/07/09 12:05

〔記者劉人瑋／台東報導〕繼成功鎮長謝淑貞6月20日對罷免團隊提出告訴後，今天換罷免團隊、成功鎮4位代表至台東地檢按鈴，一起對謝等3人提出告訴。罷免團隊表示，謝利用公共資源帶風向造成寒蟬效應。而成功鎮長謝淑貞目前在北部開會，未能取得其說法。

成功鎮代表會主席陳南蓀等人，今早向謝淑貞及其反罷團隊之王姓代表、林姓先生等人，以涉犯妨害罷免等案件提起刑事告訴。

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罷免團隊表示，取得錄音、錄影檔指稱對方曾在婚宴場合一一點名在場人士「你去投票，我會看到」，並要求不得投票。

陳南蓀表示，人民行使公民權表達不滿想投票卻要驚心膽跳，謝鎮長與反罷免盟友在公開場合公然阻止鎮民不要去投票，甚至於帶恐嚇不要讓本人看到你去投票等語言，已讓鎮民身陷不安。

罷免團隊向地檢署提出蒐集之15則錄音、錄影及照片等證據，以涉犯公職人員選舉罷免法第98條以脅迫妨害他人為罷免案之連署罪、選罷法第104條意圖使罷免案否決而散布謠言或傳播不實之事罪，以及刑法第142條以脅迫或其他非法之方法妨害他人自由行使投票權罪，第304條強制罪、第305條恐嚇危害安全罪提起訴狀。謝淑貞則表示，自己在台北航港局審議無法立即回應。

罷免成功鎮長團隊、成功鎮代，今至台東地檢署提告鎮長謝淑貞等人。（記者劉人瑋攝）

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