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轟國民黨只會政治鬥爭 呂秋遠籲選民思考：他們為民眾做了什麼？

呂秋遠疾呼民眾罷免只會政治鬥爭，不管民生疾苦的立委。（資料照）

呂秋遠疾呼民眾罷免只會政治鬥爭，不管民生疾苦的立委。（資料照）

2024/07/08 22:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨本屆立委自上任後爭議不斷，才剛強行通過有違憲爭議的國會擴權法案，現在又想上修公職人員罷免門檻，今天（8日）還傳出藍委王鴻薇暴打民進黨立委林楚茵導致下巴出血的事件。實在看不下去的律師呂秋遠，今天跳出來疾呼民眾好好思考這些立委究竟為民眾做了什麼，呼籲罷免只會政治鬥爭的立委。

呂秋遠今天在臉書提及林楚茵遭王鴻薇毆打，導致下巴等處濺血一事，「我不瞭解，明明都已經是國會多數，為什麼王鴻薇還要毆打林楚茵。但是我想要瞭解另一件事，就是選民給予國民黨多數席次，究竟是為了報復民進黨，阻撓民進黨施政，還是為了要讓這個國家更好？」

「到目前為止，立委的任期已經過了半年，他們通過了什麼樣令人印象深刻的『振興經濟』方案？不論是高房價、少子化、友善育兒環境、經濟發展走向等等，佔據立院多數的國民黨，究竟做了什麼？任期剛開始，就是提出違反憲法、擴張自己權力的調查權法案，請問，這對於經濟有什麼幫助？你知道立委即使判刑確定入獄服刑，還可以繼續擔任公職嗎？你知道立法院裡有諸多違反法律判刑確定的前科立委，在質詢法務部長嗎？你知道立委有言論免責權，在議場內的行為，都是國會自治，原則上檢調單位不能介入嗎？」

呂秋遠質問，「這些問題不想辦法調整，而是一天到晚在擴張自己權力，美其名叫自己是國會改革？我就問，為什麼國民黨總召集人可以一邊入獄服刑，一邊當立委，你們卻不改？而是讓這些人可以私設刑堂折磨行政官員與一般民眾？從就任以來，都是爭議的政治法案，不僅認為自己可以違憲指揮行政院編列高額預算，進行花蓮高速公路；又要修改黨產條例，讓國民黨附隨組織不用還錢於民；離島建設要直接引進中資，不需經過審查；又要實質上廢除憲法法院不能做成違憲決議，侵害司法權；還要把罷免門檻的難度提高，讓自己可以直接適用，請問，國民黨在立法院佔了多數，到底是在拼經濟，還是在政治鬥爭？」

最後他疾呼，「一天到晚想要擴權、不惜違反憲法，通過政治性法案，轉眼間任期已經過了八分之一，他們到底為民眾做了什麼？半年後，請大家行使公民權，罷免這些只會政治鬥爭，不管民生疾苦的立委！」

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