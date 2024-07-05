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指儀隊給兩蔣守靈於法無據 台灣基進：顧立雄應勇於改革

台灣基進黨主席王興煥呼籲，顧立雄應拿出上任以來改革國軍的勇氣，撤除中正紀念堂與兩蔣停靈處的儀隊，讓儀隊回歸本務。（資料照）

台灣基進黨主席王興煥呼籲，顧立雄應拿出上任以來改革國軍的勇氣，撤除中正紀念堂與兩蔣停靈處的儀隊，讓儀隊回歸本務。（資料照）

2024/07/05 11:43

〔記者李文馨／台北報導〕針對三軍儀隊撤離中正紀念堂的議題，文化部長李遠日前提及，轉型正義過程勿撕裂族群，但他保證不會讓儀隊日曬雨淋。對此，台灣基進黨主席王興煥今（5）日表示，儀隊於室內或室外操演完全是模糊焦點，國防部如今讓儀隊去紀念獨裁者、給兩蔣守靈於法無據；他呼籲，國防部長顧立雄應拿出上任以來改革國軍的勇氣，撤除中正紀念堂與兩蔣停靈處的儀隊，讓儀隊回歸本務。

為推動轉型正義，顧立雄日前在立法院表示，國防部與文化部協調，規劃將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演，細節等文化部拍板。李遠表示，去威權是民眾的共識，但在轉型正義的過程中，不要撕裂族群，目前先從中正紀念堂周邊種種休閒環境陸續改造，至於儀隊如何表演尚未定案，但保證「不會讓他們日曬雨淋」。

王興煥表示，2007年高雄市長陳菊頂住壓力，毅然拆除高雄文化中心的蔣介石銅像，十多年來，高雄並沒有因為拆銅像而「族群撕裂」，高雄經驗證明，不再「紀念」蔣介石的文化中心與城市，更能讓市民由衷而生認同感與光榮感。

對於儀隊議題，王興煥指出，儀隊操演到底是要在室內還在室外的爭論完全是模糊焦點，因為儀隊駐守中正紀念堂，完全是於法無據，是當年蔣家、黨、國一體的威權陋習。

王興煥認為，儀隊的設置是為了國家級儀禮，如今國防部卻讓儀隊去紀念獨裁者，去給兩蔣守靈，於法無據，也有違儀隊設立之初衷；他呼籲，顧立雄應該效法陳菊市長，拿出上任以來改革國軍的勇氣，撤除中正紀念堂與兩蔣停靈處的儀隊，讓儀隊回歸本務。

王興煥表示，自由民主國家的共同體意識，不應該建立在對獨裁者的崇拜之上，威權崇拜象徵的繼續存在，才是台灣如今民族與國家意識混亂的主因，獨裁者銅像不拆，才是繼續撕裂族群。

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