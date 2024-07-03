我漁船越界被中方強行扣押 藍委許宇甄：總統應拿出對策

國民黨立委許宇甄。（記者林欣漢翻攝）

2024/07/03 11:14

〔記者林欣漢／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨（2日）晚在金門外海疑似越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，遭2艘中國海警船逼近強行登檢扣押、人船帶回福建晉江圍頭港；國民黨立委許宇甄今天表示，總統賴清德應該拿出對策，趕緊積極營救，拿出實際作為保護漁民，並且讓漁民知道哪裡可以安心捕魚、可以免於被扣押的恐懼。

許宇甄指出，民進黨政府執政8年，兩岸關係愈來愈緊張，賴清德就任總統以來，已多次表示「中華民國及中華人民共和國互不隸屬」挑動中方敏感神經，7月1日陸委會副主委梁文傑接受媒體訪問宣稱兩岸實質就是兩個國家，中方表達不滿，2日晚間就發生澎湖漁船被強行登檢扣押。

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許宇甄表示，中方強勢作為已引起金門、澎湖漁民驚慌，在當地作業的漁船人心惶惶，都在問能否再到過去捕小管的傳統漁場作業，希望賴清德政府能給出明確答案。

許宇甄：漁民撈捕權成兩岸政治犧牲品

許宇甄認為，兩岸關係愈發緊繃，已嚴重影響漁民的生計與生命安全，賴清德政府應該拿出對策，在未能與中方協調、取得共識前，海巡署應該加強護漁行動，保護我方漁民作業安全，海基會應儘速聯繫、協調，盡早將人員、漁船安全帶回澎湖。

許宇甄表示，今年4月上旬，馬習二會後，中方已表達願意對台灣重啟交流的意願，但賴清德上任後，卻未能展現出善意和靈活性，就職演說強調兩國互不隸屬，挑動大陸反對台獨的神經，引發中方軍演，造成金廈海域對峙升高，中國海警船不但經常闖進金門禁限制水域聯合操演，現在還發生強行登檢扣船事件，兩岸關係愈發緊繃，漁民撈捕權成了兩岸政治的犧牲品。

許宇甄強調，在賴清德政府沒有具體的護漁方案以前，請在金廈海域作業的漁民，務必隨時注意人身安全。並再次呼籲賴清德政府，請盡速展現善意、重建信任、深化交流，尋求兩岸進一步對話的機會，以保障漁民在我國海域作業權益。

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