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中國強擄我國漁船 農業部：強烈譴責、將循管道要求釋放人船

澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在中國和台灣漁民共同作業的海域，遭中國海警船強行登檢押走。（圖由民眾提供）

澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在中國和台灣漁民共同作業的海域，遭中國海警船強行登檢押走。（圖由民眾提供）

2024/07/03 10:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國漁船「大進滿88號」昨遭中國海警船強行登檢並強押回中國，船上共有2名台籍船員、3名印尼籍船員，農業部今（3日）對此表示強烈譴責，已請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方，儘速釋放人船。

農業部表示，「大進滿88號」為總噸位78漁船，自6月30日19時06分由澎湖竹灣漁港出港，漁業署於昨日21時12分接獲海巡署通報，20時14分「大進滿88號」漁船於金門料羅東北東方23.7浬，疑遭「中國海警14521、14607」等2艘公務船登檢，海巡署已派遣金門海巡隊10081艇、3505艇前往援處。

農業部表示，事發即已透過該船AIS的船位訊號掌握該船航跡，訊號顯示該船已於7月2日22時25分，遭到中國海警船強押中國圍頭港。

對於外傳是我國漁船誤闖中國海域才遭執法，農業部表示，此一事件海域是漁民傳統作業區域，以往雙方漁民共同作業，希望中國能尊重我方作業權益，農業部已請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方，期儘速釋放人船。

漁業署副署長王正芳進一步說明，該海域過去都是台灣和中國漁船共同作業，目前還要確認這是否是頭一遭，但至少10年來都不曾發生過有中國海警強行登船的情況，因應此次事件，會提醒我國漁民提高警覺，若有異狀立刻通報海巡署或漁業通訊電台。

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