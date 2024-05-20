宣誓帶領國家勇往前進 賴清德承諾視民如親

總統賴清德宣誓就職，將肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:21

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，並以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說，賴清德表示，台灣完成3次政黨輪替後，首度同一政黨延續執政，揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代，宣誓他將肩負起帶領國家勇往前進的重責大任，未來每一天將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。

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賴清德先以中文、台語、客語向大家打招呼，並表示，年輕時他立志行醫救人，從政時他立志改變台灣，「現在，站在這裡，我立志壯大國家！」他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第16任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

賴清德表示，回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代；1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民；2024年的今天，台灣在完成3次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第3任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

賴清德表示，這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果，「雖然艱辛，但我們做到了！」此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利，許多人將他和副總統蕭美琴的當選解讀為「打破8年政黨輪替魔咒」。

不過，賴清德認為，事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

賴清德感謝過去8年來蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎，他也再次感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁！

賴清德強調，未來任期的每一天，他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付，新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。「我們的施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。」

賴清德表示，民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結，台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨，自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一，我們持續提升人權，向世界展現民主自由的價值，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也示範了民主防疫可以優於專制防疫。

賴清德指出，台灣不論是民主指數或自由度評比，在亞洲排名都是數一數二。民主台灣已經是世界之光，這份榮耀屬於全體台灣人民！未來，新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作。

賴清德表示，對內，他會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。對外，我們將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP。

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