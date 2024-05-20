戴安倍晉三手表致賀賴清德 岸信千世隨日本最大議員團來台

日本眾議員岸信千世（中，背對鏡頭者）是已故前首相安倍晉三的侄子、前防衛大臣岸信夫之子，今天來台致賀賴清德總統就職，手上戴的是安倍晉三的手表。 （圖擷取自直播訊號）

2024/05/20 11:13

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，偕蕭美琴一同接受外賓致賀，一一握手致意、微笑寒暄。其中，日本已故前首相安倍晉三的侄子、眾議員岸信千世這次也來台祝賀，特地告訴賴總統，他手上戴的是安倍晉三的手表。

岸信千世是安倍晉三胞弟、前防衛大臣岸信夫之子，安倍晉三遺孀安倍昭惠來台出席就職活動，他也隨「日華議員懇談會」率領的史上最大跨黨派議員團來台觀禮。岸信千世今天在總統府看到賴清德，露出十分熟識熱絡的神情，緊握賴清德雙手、多次鞠躬微笑致意，他也跟賴清德分享，手上戴著的是安倍晉三交給他的手表，賴清德也握著岸信千世的手端詳那支表。

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賴清德與安倍家族淵源頗深，安倍晉三遇害後隔幾日，賴即赴日以親友身分弔唁，這是台日1972年以來，赴日層級最高的台灣政府首長。當時安倍晉三的胞弟、前日本防衛大臣岸信夫而後也在臉書貼出賴清德與安倍家族的合照，合照包含駐日代表謝長廷、安倍晉三的母親安倍洋子、大哥安倍寬信、小弟岸信夫及其子岸信千世，並稱賴為「來自台灣的友人」，足見關係深厚。今年安倍晉三的母親安倍洋子過世時，賴清德也寫下悼念文，感謝安倍洋子女士生前對台日關係的貢獻。

日本眾議員岸信千世（中，背對鏡頭者）是已故前首相安倍晉三的侄子、前防衛大臣岸信夫之子，今天來台致賀賴清德總統就職，手上戴的是安倍晉三的手表。 （圖擷取自直播訊號）

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