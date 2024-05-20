總統就職 盧秀燕請假北上：祝福國運昌隆

在國民黨中率先表態出席參與520正副總統宣誓就職典禮的台中市長盧秀燕，今向台中市議會請假，她說，她特請假要獻上祝福，祝福國家國運昌隆、人民幸福。（圖：市府提供）

2024/05/20 09:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今（20日）是520正副總統宣誓就職典禮，在國民黨中率先表態出席參與的台中市長盧秀燕，今向台中市議會請假，她說，她特請假要獻上祝福，祝福國家國運昌隆、人民幸福。

總統賴清德今就職，之前國民黨陣營受邀民代原均表態不會出席，盧秀燕開第一槍「逆風」表態會出席見證引關注，六都也僅新北市長侯友宜未出席。

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盧秀燕今日北上參加就職典禮，逢台中市議會也自今日起進行市政總質詢，也是盧秀燕執政將近5年多來，第一次在議會開議且總質詢期間向議會請假，她說，因為總統就職是國之大典，既然獲得邀請，她的態度是一致的，包括上一任總統蔡英文就職時，她也受邀並親自出席，這任也不例外，她也親自參加。

至於今日是議會總質詢第一天，她將請首席副市長黃國榮代理備詢，感謝議員與議會的成全；因市政總質詢是全天候進行，盧秀燕原訂請假半天，參加就職典禮結束後，下午就會趕回台中備詢，考量交通問題，她除向今日上午排定總質詢的3名議員告假外，另與下午排第1順位質詢的議員預先告假，以利彈性因應，預計下午1點50分前趕回議會參與後續總質詢。

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