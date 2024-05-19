520農運將滿36週年農業部次長陳添壽贈101歲總領隊李江海匾額

陳添壽（前排左2）今到雲林元長探望520農運總領隊李江海（前排右3），並致贈「農民英雄」匾額。（記者李文德攝）

2024/05/19 16:07

〔記者李文德／雲林報導〕「520農民運動」將屆滿36週年，農業部次長陳添壽今早前往雲林縣元長鄉為當時總領隊、前國策顧問李江海慶祝101歲壽誕並致贈匾額。陳添壽表示，農民運動當時提出七大訴求，目前正逐步落實，也可應證當時參與人士的想法具前瞻性。

1988年5月20日農民團體上街頭捍衛權益，更提出全面辦理農保及農眷保、降低肥料售價、增加稻米保證收購價格與面積、廢止農會總幹事遴選、改革農田水利會、農地自由使用、成立農業部等7大訴求，歷經多年逐步實現，而李江海當時便是擔起總領隊要角，此事件對於台灣近代農運及街頭運動，都有重大影響。

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李江海24日將過101歲生日，恰逢農民運動屆滿36週年。陳添壽今早代表農業部，前往元長鄉探望並致贈「農民英雄」匾額。立委劉建國、昔日總指揮林國華女兒、古坑鄉長林慧如等人也出席，唱生日快樂歌、切蛋糕，為李祝壽。

陳添壽表示，當時農業前輩們的打拼，是為了台灣農業的發展。如今七大訴求都一一落實，如今「廢止農會總幹事遴選」目標還再努力，農業部將會持續照顧農民權益。

劉建國表示，過去農運為農民發聲，如今農權也正逐步受到保障，尤其去年農業部正式成立，期許未來繼續保障農民、再創造台灣農產品有更好的競爭市場。

李江海兒子李毓英表示，爸爸身體相當硬朗，但農業還是他念茲在茲的，他期望政府能夠重視農業，投入更多資源幫助農漁民。

李江海（前排左二起）24日將過101歲生日，立委劉建國、農業部次長陳添壽為他唱生日歌、一同切蛋糕。（記者李文德攝）

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