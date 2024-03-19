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蕭美琴低調訪捷克晤韋德齊 綠委讚：把彈性外交運用到最好

捷克參議院議長韋德齊（左）在社群平台X分享與我國副總統當選人蕭美琴的合影，從照片上看來兩人相談甚歡。（圖擷取自韋德齊X帳號）

捷克參議院議長韋德齊（左）在社群平台X分享與我國副總統當選人蕭美琴的合影，從照片上看來兩人相談甚歡。（圖擷取自韋德齊X帳號）

2024/03/19 19:05

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統當選人蕭美琴日前低調訪美後，再轉往歐洲。捷克參議院議長韋德齊分享，他在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）舉辦的研討會上見到蕭美琴。民進黨立委今（19）日表示，蕭美琴就任副總統前以私人方式低調出訪，對台灣是好事，相信能有效傳遞新政府的大政方針，將彈性外交運用到最好。

立法院外交國防委員會召委、民進黨立委王定宇受訪說，蕭美琴被媒體揭露不僅在捷克，並接受韋德齊的招待，台灣與捷克許多政界好友互動本來就很密切，蕭美琴也是從外交領域出身，她在尚未就任前，以民間私人的身分走訪友好國家，對台灣都是好事。

王定宇認為，蕭美琴未來就任副總統後，身分將具有一些特殊性，行程採取較為低調的方式可以理解，台灣的外交處境遭中國處處打壓是客觀現實，但台灣仍要走出去，只要是對台灣的外交有所幫助，包含蕭美琴在內的每個人，都應該樂於去做。

談起台歐關係近年日益升溫，王定宇說，台灣與中歐地區發展也非常地的好，樂見我們的國家具有一定民間聲望，即將就任副總統的蕭美琴用私人的身分訪歐，這是一個非常妥適的安排，祝福蕭美琴的歐洲行順利平安，對台歐關係能夠更進一步接觸與交流。

外委會成員、民進黨立委陳冠廷則指出，蕭美琴尚未正式就任副總統，在外交上有很大的彈性，包含此番前往美國與歐洲的行程，就由韋德齊在X上透露出來，這對台灣外交而言是非常正面的做法，正因為現在比較沒有這麼具備敏感度，更能夠與歐美等價值觀相近國家的國會領袖對話。

陳冠廷說，新任正副總統就職日就即將到來，包含對美國的對話，甚至是之後的外交、國防大政方針，相信能通過蕭美琴的位階有效傳遞，把彈性外交運用到最好的狀況，也期待這些訪問能夠有更多、更精彩的對話。

陳冠廷並強調，蕭美琴沒有主動在社群平台上傳出訪畫面，反而是用非常低調的方式去拓展我國的外交空間，他對這一點非常讚許。

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