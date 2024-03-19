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北市修正建物外牆安檢辦法 滿30年以上建物須申報

台北市政府市政會議今天通過「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」修正條文，規定「滿30年以上」建物須辦理首次申報。（台北市建管處提供）

台北市政府市政會議今天通過「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」修正條文，規定「滿30年以上」建物須辦理首次申報。（台北市建管處提供）

2024/03/19 19:08

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府市政會議今（19日）通過「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」修正條文，取消「滿15年」建物申報要求，改為「滿30年以上」建物須辦理首次申報，以符合實際情況也避免申報過度頻繁增加社區負擔。

對未達申報要求的建物，一旦外牆發生剝落，將由台北市建築師公會現場勘查，修繕完成才可解除列管，未完成改善將處以六至卅萬元罰鍰。

台北市建築管理工程處表示，根據過去統計，自2015年受理外牆飾材剝落通報案件屋齡達30年以上有1573件，佔95.2%，屋齡未滿15年僅4件，佔0.2%；因此，修正第4條取消「滿15年建物」的申報要求，改為「滿30年以上」建物須辦理首次申報，至屋齡滿50年辦理第2次申報，往後每10年申報1次，以符合建築物的實際情況，及外牆剝落案件的風險程度，也避免申報過度頻繁，增加社區財務負擔。

建管處處長虞積學強調，未達申報要求的建物，若外牆飾材發生剝落，將由台北市建築師公會進行現場勘查認定，並列管要求修繕完成，方可解除列管。逾期未完成者，將處以6至30萬元罰鍰並得連續處罰。如在一年內有二次達危險等級之剝落事件，也將要求依據本辦法規定檢查及申報，以確保建築物的公共安全，避免因修法調整而造成任何遺漏或疏失。

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