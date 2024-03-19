史瓦帝尼總理：史王關切戰略儲油槽興建 盼與台灣夥伴討論開工日

總統蔡英文今接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷，感謝史國長期支持台灣的國際參與，期盼雙方在既有基礎之上找尋更多合作交流機會，進一步鞏固邦誼，也共同為全球發展而努力。（總統府提供）

2024/03/19 17:54

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷，感謝史國長期支持台灣的國際參與，期盼雙方在既有基礎之上找尋更多合作交流機會，進一步鞏固邦誼，也共同為全球發展而努力；戴羅素提及，恩史瓦帝三世國王1個月前下令推動經濟轉型，並指示戰略儲油槽的興建，此行希望與台灣合作夥伴討論實際開工日期，這是史王非常關切的議題。

蔡英文指出，史瓦帝尼和台灣建交56年，繼上月初外長戴柏莉（Pholile Shakantu）造訪台灣後，戴羅素總理此行將能加深兩國友誼，近年雙方也在能源、農業、公衛、經貿以及婦女賦權等領域，持續拓展合作。去年她曾出訪史國，見證雙邊簽署《婦女小額信貸循環基金瞭解備忘錄》、《高雄市和姆巴巴內市締結姐妹市》，以及海外投資開發公司和史瓦帝尼國家石油公司興建戰略儲油槽等3項合作，協助史瓦帝尼提升發展環境。

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蔡英文說，感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣的國際參與；也感謝戴羅素總理去年12月出席COP28時，呼籲會員國正視台灣對氣候變遷議題的付出，並支持台灣更全面參與環境治理機制，共同為全球氣候變遷做出貢獻。蔡強調，未來台灣和史瓦帝尼將在既有基礎之上，找尋更多合作交流機會，進一步鞏固邦誼，也共同為全球發展而努力。

戴羅素表示，此行是他就任總理以來第一次正式訪台，盼藉此機會重申兩國的邦誼，並深化鞏固雙邊邦誼，他也恭賀台灣成功舉行合乎憲法的大選，向全世界傳達台灣人民持續和平及民主的渴望，史瓦帝尼王國也將與台灣持續攜手推動更美好及繁榮的未來，史國致力於維持兩國的戰略夥伴關係，上個月史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉首度訪台，持續推動兩國政府擴大聯繫，尤其是經濟部門。

戴羅素指出，恩史瓦帝三世國王期盼讓史國的經濟發展與世界接軌，1個月前史王下令持續進行經濟轉型，並規劃在幾個月後開始興建戰略儲油槽；幾週前，史國已經完成委任此項計畫的工程採購及承包，相當期待此次訪台期間，能夠與台灣的合作夥伴見面，討論此計畫實際開工的日期。

戴羅素提及，台灣在疫情期間的協助拯救無數的史國人民，台北醫學大學附設醫院與台灣中央流行疫情指揮中心組成的防疫醫療團「Taiwan We Go Team」發揮極重要的作用，2個月後蔡總統即將卸任，他要特別感謝蔡總統去年9月訪問史國、展現台史強健邦誼，以及任內對史國的支持，為史國經濟發展做出極大貢獻，此行來訪，除了慶祝台史超過56年的堅實邦誼，也想表達蔡總統是他們的榮耀，將在所有史國人民心中留下一個特別的位置。

總統蔡英文今接見史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）伉儷，感謝史國長期支持台灣的國際參與，期盼雙方在既有基礎之上找尋更多合作交流機會，進一步鞏固邦誼，也共同為全球發展而努力。（總統府提供）

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