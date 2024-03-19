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林姿妙女兒林羿伶傳接宜縣黨部主委 佈局下屆縣長選戰

林羿伶涉貪污等案件，官司纏身。近日卻傳出，將接任國民黨宜蘭縣黨部主委；但黨內傳出雜音，認為她的官司要先解決，否則不宜。（資料照）

林羿伶涉貪污等案件，官司纏身。近日卻傳出，將接任國民黨宜蘭縣黨部主委；但黨內傳出雜音，認為她的官司要先解決，否則不宜。（資料照）

2024/03/19 17:50

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶涉貪污等案件，官司纏身。近日卻傳出，林羿伶將接任國民黨宜蘭縣黨部主委；但黨內傳出雜音，認為她的官司要先解決，否則不宜。林羿伶未接電話，無法得知回應。代理主委林明昌則說，目標人選很多，不一定是林羿伶，新主委人選預計4月就會揭曉。

國民黨在宜蘭縣總統、立委選舉結果不如預期，縣黨部主委張建榮2月1日請辭生效，為敗選負責，也希望由年輕人接棒，暫由副主委林明昌代理主委。

最近盛傳林羿伶要接任黨部主委職務，為2026縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長五合一選舉進行佈局；甚至傳出她要接棒林姿妙參選下屆縣長。林羿伶未接電話，無法得知回應；不過，她要接黨部主委之事，已傳遍宜蘭政壇。

但是，林姿妙與林羿伶的官司還在宜蘭地方法院審理中；黨內對林羿伶接任主委之事屢傳雜音，黨內人士表示，林羿伶的官司要先解決，否則萬一被判決有罪，對黨部與宜蘭選情都會造成傷害，在官司未定讞前，實不宜接任。

代理主委林明昌說，新主委要年輕、有幹勁、具服務熱忱、對下屆縣長選舉有幫助，各方面都要能被接納，中央黨部有目標人選，不一定是林羿伶，包括議長張勝德、縣議員黃琤婷、林岳賢都有人支持，下屆主委確實有可能直接投入縣長選戰。

林明昌指出，誰接任主委都還有變數，原本新主委3月15日就要確定，現在可能要等到4月後才會明朗，不管誰黨主委，他都全力支持，也會確保黨務順利交棒。

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