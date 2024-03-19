猛催登太平島 立法院國民黨團：蔡總統要抗拒各種壓力

國民黨立法院黨團書記長林思銘（中）、立委羅智強（左）、羅廷瑋（右）等人召開「蔡英文登太平島宣示主權 有這麼難？」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 12:05

〔記者林欣漢／台北報導〕藍營數度要求蔡英文總統卸任前親登太平島宣示國土主權，涉外人士昨（18）日表示，主張讓台灣元首登島，參與升高區域情勢，只會讓北京得利。對此，立法院國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，蔡總統絕對要抗拒各種可能的壓力前往太平島，讓國人知道總統捍衛國土的決心，也讓世界知道台灣願意與各國合作的氣度，一起來扮演讓區域穩定和平的重要角色，蔡總統絕對責無旁貸。

立法院國民黨團今日召開「蔡英文登太平島宣示主權 有這麼難？」記者會，黨團副書記長羅智強說，之前民進黨多名立委許智傑等人，都表達樂見蔡總統登島的態度，難道他們都是中共在地協力者，去太平島都是要迎合中共、讓中共得利？

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羅智強表示，捍衛主權、領土是政府的責任，是蔡總統的責任，讓這些涉外人士亂放話，打臉自家立委很開心？不敢去就說一聲，不要用找涉外人士來放這些奇怪風聲，前總統陳水扁登島就是中共同路人？不要再用扣紅帽這招，好好面對不敢捍衛主權的事實，如果要展現捍衛主權的勇氣，請登島給我們看。

媒體詢問，是否認為是美國施壓不給去？羅智強表示，人必自重而後人重之，過去台日在釣魚台海域，台灣的立場也跟日本抵觸，難道因為與其他國家立場不同，就棄守我們的海疆、島嶼主權？前總統馬英九當年的立場非常堅定，簽訂台日漁業協議，實現東海和平倡議，共同開發、擱置爭議，各自伸張主權的基本國格尊嚴。

羅智強強調，尊重美國對南海的立場，但不等同要自我矮化、毀棄主權，堅持主權可以跟釣魚台一樣，維繫國家主權尊嚴之外，爭取到更多國際尊重，相互立場有抵觸，不等於不能申張我們的主權，相信美國也會了解、諒解。

黨團副書記長徐巧芯也說，涉外人士稱會讓北京得利的說法，是單方面、不具名的說法，可是朝野立委及社會各界對總統的期待，是登上太平島守護中華民國的主權，這怎麼會讓中國得利，這是基本邏輯上的根本矛盾。

林思銘強調，蔡總統要排除美國及周邊國家的壓力，台灣必須積極走出去，藉由「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」完工啟用的機會，告訴國際社會台灣願意參與國際社會的人道救援、南海和平維護等工作，這是台灣突破國際參與的重要機會，此時不去要何時去，還不趕快表態，依照過去兩位總統的慣例，去宣示主權、守護固有疆域，下台後就沒機會了。

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