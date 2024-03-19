憂台灣成AI「科技貧戶」 藍委推「人工智慧基本法」

國民黨立委吳宗憲（左3）、洪孟楷（右3）、葛如鈞（左2）及財團法人人工智慧法律國際研究基金會召開記者會，要推動「人工智慧基本法」。（記者林欣漢攝）

2024/03/19 11:07

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞及財團法人人工智慧法律國際研究基金會今（19日）召開「推動『以人為本』的人工智慧基本法」記者會，吳宗憲指出，AI發展已是現今數位時代最重要的課題，然而口口聲聲說AI，卻沒有相關法律可以依循；葛如鈞也說，台灣原本被稱為科技大戶，但在AI方面卻快要變成「科技貧戶」。盼透過「人工智慧基本法」草案的立法，形塑良善的法制環境。

吳宗憲指出，歐洲議會甫通過「人工智慧法案」（AI Act），是全球首個對AI系統建構的法律框架，而我國也應該建構符合台灣特色的AI基本法。他長期與基金會合作，耗費了十多個月的心血才研究出這部草案，不只希望能讓AI素養普及社會，也宣導人工智慧可以成為最好的輔助工具，而非擔心工作被取代。唯有認識AI、擁抱AI，才能從這全新科技中得到最大效益。

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吳宗憲表示，20年來的檢察官辦案經驗，讓他深知科技工具的重要性，尤其在金融犯罪偵辦中，掌握嫌犯的金錢流向，與共犯之間的通訊流都是起訴、定罪的關鍵。因此於數年前進修工業工程研究所時，論文就以人工智慧系統為題， 強化洗錢的稽核系統，以便利偵辦金融犯罪。除此之外，人工智慧在醫療、交通領域也能有所助益，這部草案也強調社會公平及弱勢族群保護，對其提供一定的保障。

洪孟楷表示，AI問世後出現了翻天覆地地變化，提出良好規範以及適當引導人民是政府不可迴避的責任，國民黨團一定會與民間專家、學者通力合作，讓這部法案進入一讀程序，他也向行政院喊話盡快提出相對應的版本。

洪孟楷呼籲，執政黨一定要看到當前的趨勢，「科技始終來自人性」，這部法案兼顧三個面向，「保障輔導產業提升」、「加重科技犯罪刑責」、「強化個人隱私保護」，期望行政部門能把大家的心聲聽進去。

葛如鈞指出，不管未來是不是AI的時代，一定要有法律規章的配合，野蠻生長不是辦法。台灣原本被稱為科技大戶，但在AI方面卻快要變成「科技貧戶」，「人工智慧基本法」是攸關人權保障與產業發展的大法，他也希望執政黨能呼應當前趨勢，將法律融合教育體系，讓台灣擁有一部國家高度的科技大法，才能真正成為先進法治國家。

吳宗憲強調，這部「人工智慧基本法」希望讓各方產業在發展時有法規能夠依循，因為有了法律規範才能真正造福人類，而非箝制其發展。將來透過基本法揭示的原則，在符合我國以人為本的法律框架下，促進政府整合資源，扶植產業研發，並把相關可能的缺漏給補起來，以提升台灣AI的國際影響力。

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