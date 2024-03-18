綠營要柯文哲為監視器案抹黑道歉 民眾黨︰只為不讓柯享政治紅利

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱今日中午於網路節目「觀點芹爆戰」接受媒體人黃光芹專訪，解釋柯市府任內監視器案始末。（觀點芹爆戰提供）

2024/03/18 19:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲15日稱他卸任前就知道有問題，轟藍綠聯合污錢，財團勾結議會，台北市議會民進黨團今日發表聲明，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑，應該道歉。民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱今日中午再度解釋監視器案始末，並痛批民進黨為了不讓柯文哲坐享政治紅利，抹黑柯文哲。

吳怡萱今日中午於網路節目「觀點芹爆戰」接受媒體人黃光芹專訪，解釋柯市府任內監視器案始末，她指出，監視器在警察局預算內，議會當時附但書，要求路口監視器全部使用3m規格，等同每年光是傳輸費就要多花8千多萬，並支出其他必須升級的硬體設備費用。

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吳怡萱說明，當時柯文哲不認同此但書，提出覆議，卻遭藍綠封殺，於是柯當時便訴諸民意，批藍綠聯手貪汙國家的錢，盼大眾關注此議題，直到近期爆出個別議員被搜索，輿情也出現對柯文哲與當時在議會試圖擋下此案時任議員王世堅的正面好評。

吳怡萱批評，民進黨看到的不是弊案，也不是背後龐大的利益，而是為了不讓柯文哲坐享政治紅利，抹黑柯文哲。

吳怡萱指出，這次檢方出動的點是在蔣市府時期，柯文哲當年試圖擋下這件事被否決後，蔣市府又另外編了一筆預算，背後疑似有收錢、施壓問題，這是蔣市府應該要去面對的。

吳怡萱表示，民眾黨北市議員張志豪在警政衛生委員會中有提到，應以合約為主，用合約精神釐清，並實支實付。

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