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林右昌：自願報備制集遊法草案 6月送部務會議審查

立法院內政委員會18日開會，邀請內政部長林右昌（右）率同所屬列席報告業務概況。（記者方賓照攝）

立法院內政委員會18日開會，邀請內政部長林右昌（右）率同所屬列席報告業務概況。（記者方賓照攝）

2024/03/18 16:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今（18）日於立院內政委員會針對「集會遊行法」修法議題質詢，批判總統蔡英文政府承諾跳票。內政部長林右昌說明，採行自願報備制的「集會遊行法修正草案」預計今年6月會送部務會議審查。

黃國昌痛批，集會遊行法修法是民進黨的政治承諾，林右昌過去擔任民進黨副秘書長時，也曾批現行集遊法有違憲之虞，他質疑，蔡英文政府何時會兌現改革的承諾？

林右昌說明，集會遊行法修法案之前有送至第9屆立法院，但因為屆期不續審而被送回。黃國昌大聲打斷質疑，「這是蔡英文跳票的解釋嗎？」並詢問林右昌在擔任民進黨副秘書長時，是否認為集遊法有違憲之虞。林右昌答詢說，集會遊行應隨著民主政治的進步做改善，他認為這點方向是一致的。

針對修法進度，林右昌表示，由於之前相關會議因疫情緩了一下，其實有在進行，目前採行自願報備制的「集會遊行法修正草案」有在研擬，預計今年6月會送部務會議審查。

黃國昌接著又質疑，林右昌是在告訴大家，蔡英文政府「跳票」的理由是因為疫情，林右昌連忙反駁，要求黃「不要貼標籤」，並重申草案6月將送部務會議審查，是有進度的。

即便林右昌已一再重申修法進度，黃國昌仍大聲怒嗆「沒有關係嘛，繼續拖嘛，繼續混嘛」，林則回應「委員你講話可以小聲一點，我都聽得到」。

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