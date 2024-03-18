江啟臣連2個月喊話 盼蔡總統親登太平島捍衛國土主權

立法院副院長江啟臣連2個月喊話，盼蔡總統親登太平島。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

2024/03/18 14:30

〔記者林欣漢／台北報導〕耗資17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，今天舉行完工啟用儀式，外界關注蔡英文總統是否會在任內登上太平島，立法院副院長江啟臣今天在臉書發文表示，期待蔡總統能親登太平島，用行動捍衛國土主權，團結中華民國，展現寸土不讓的決心。

江啟臣指出，上個月他就公開支持蔡總統在太平島碼頭整建啟用時登島，除了向世界表達捍衛國家主權的決心，同時也慰勞駐地官兵與人員，即使太平島遠在1600公里外，仍是中華民國的領土，會給予最大的支持，做最堅強的後盾，他也表達義不容辭，願意再度前往的態度。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，過去陳水扁、馬英九前總統都曾在任內登島，蔡總統在2個月後即將卸任，希望也能登島形成慣例，讓未來繼任的總統都能循例前往，彰顯捍衛領土的決心。此舉不只是慰勞戍守最南疆的官兵，在南海情勢詭譎多變的時刻，再次宣示領土主權更形重要，除了換取其他國家重視，並可藉以提出和平人道救援的訴求，爭取與各國合作空間，同時向外表達支持和平的倡議與理念，呼籲各方對話、共同開發、解決爭議，達到參與國際政治的目的，讓世界看到中華民國。

國民黨立委賴士葆表示，真的很希望蔡總統卸任前能到太平島去，至少比照馬英九卸任前去宣示主權，蔡英文喜歡講「中華民國台灣」，中華民國的領土有太平島，還有機場跑道，當然應該要去。

賴士葆指出，蔡總統現在是頂不住美國的壓力所以不去，但不要忘記，馬英九當時要去，美國也是極力反對。

國民黨立委王鴻薇也說，當太平島有重大設施完工的時候，真的應該登島宣示主權。蔡總統應該是有美國的壓力，所以到目前為止都沒有要去太平島的計劃，總統不願意到中華民國的屬地宣示主權，會令人非常遺憾。

王鴻薇表示，尤其民進黨一天到晚說要維護主權、寸土不讓，可是碰到如太平島，美國人可能有質疑的時候，民進黨就矮了半寸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法