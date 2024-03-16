中油高雄林園廠竄火舌 林岱樺示警：設備更新刻不容緩

民進黨立委林岱樺呼籲，中油設備更新刻不容緩，應該比照新四輕規劃，建立智慧化作業管理系統，強化工安管理及災害預防。（林岱樺辦公室提供）

2024/03/16 22:16

〔記者陳政宇／台北報導〕高雄中油林園廠近日剛歲修完成，起爐運作卻頻出包，10日才發生精餾塔乙烯外洩，不料今（16日）晚又發生冷凍器乙烯外洩引發火警。選區位於林園的民進黨立委林岱樺呼籲，中油設備更新刻不容緩，應該比照新四輕規劃，建立智慧化作業管理系統，強化工安管理及災害預防。

中油林園廠今晚發生火警，輕油裂解程序（M33）發生冷凍器乙烯外洩引發火警，緊急將廢氣排至燃燒塔處理，冒火又竄出濃煙，導致產生明顯粒狀污染物，消防局出動9車18人前往搶救，目前已控制火勢，仍持續灑水降溫中，所幸沒有人員受傷。

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對此，林岱樺表示，中油設備過於老舊，生產效率逐年遞減，還要花巨額費用養護、大修，能源消耗上更無法滿足全球淨零排碳的趨勢，在經歷過高雄氣爆、石化工安事件頻傳後，高雄鄉親盼望中油無論是新三輕及新四輕的更新推動，則都有著相當的期待。

林岱樺呼籲，中油新三輕也應該比照新四輕規劃，建立智慧化作業管理系統，強化工安管理及災害預防，讓高雄鄉親免於工安事件的恐懼。

中油石化事業部則說明，已依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理、設備可靠度，並檢討工作標準作業程序、加強人員操作訓練，以穩定工廠檢修作業安全。

中油林園廠新三輕組火警，消防隊出水降溫警戒。（讀者提供）

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