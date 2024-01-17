倒數3天關帳！ 日本能登半島賑災累積4.2億元

日本能登半島震災專案」截至1月16日為止，累計捐款金額達4.2億餘元。圖為衛福部長薛瑞元（右起）、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國4日出席「支援能登半島震災 為日本加油祈福」記者會。（資料照）

2024/01/17 10:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本能登半島於今年元旦發生芮氏規模7.6強震，造成嚴重傷亡，行政院責成衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶接受民眾愛心捐款，不少善款持續湧入，衛福部今（17日）公布最新捐款統計，截至1月16日為止，累計捐款金額達4.2億餘元。

「日本能登半島震災專案」自1月5日起開放捐款，並將於本週五1月19日關帳。衛福部統計，截至1月16日止，總計接獲捐款11萬6079筆，累計金額4億2366萬餘元。

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衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說，捐款將全數交由外交部作為日本能登半島賑災使用，依照相關法規，開始募款的一個月內會陸續公告，進行公開徵信、公布捐款名冊資訊。

衛福部提醒，民眾捐款完成後，可至捐款收據索取服務網站填寫相關資料供後續比對，相關捐款資訊可於年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話：衛生福利部（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

「日本能登半島震災專案」捐款管道：

一、 國內：

（一） 臺灣銀行-營業部（004），帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。（二） 中華郵政（700），帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局（含行動郵局APP）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機（ATM）轉帳。（三） 中央銀行國庫局（0000022），帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

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