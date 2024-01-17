柯促推動不在籍投票 呱吉：開放後國民黨立刻加10年陽壽

呱吉指出，不在籍投票百分百和解決選務亂象沒有關係，只可能造成更多亂象。（記者劉信德攝）

2024/01/17 11:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲昨晚在臉書發文回應民調問題，稱民眾黨「內參民調」不會做假，並表示台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票，也讓許多人喪失公民權益。前台北市議員、知名網紅呱吉在臉書發文指出，不在籍投票百分百和解決選務亂象沒有關係，只可能造成更多亂象，並開玩笑地說，若海外不在籍投票，隨著支持群眾老化而凋零的國民黨會「立刻增加10年陽壽」。

呱吉指出，柯文哲在最新發言中提到選務問題，柯認為要推動不在籍與電子化投票，電子化投票較為複雜先不論，但不在籍投票百分百與解決選務亂象沒關係，推不在籍投票單純只是為了提高年輕人投票率，讓北漂或在外地讀書的年輕人可以就近投票。呱吉表示他並不反對這初衷，但不在籍投票就是和解決選務問題沒有關係。

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呱吉提到，民進黨過去在推18歲公民權時，國民黨曾想拿不在籍投票來換，最主要是希望能促使那些移民海外的台商、權貴和老人可以投票，也使得18歲公民權的討論破局，所以國民黨鐵定會同意不在籍投票。

呱吉認為，當不在籍投票的訴求秀出來，民進黨要是反對，未來4年就有得吵了，選舉時更會拿來當成是民進黨不願意改革的證據，所以搞不好民進黨也只能跟上。不過呱吉強調，一旦有不在籍投票，最得利的其實不是民眾黨，而是國民黨，呱吉開玩笑說：「海外不在籍投票若成立，原本隨著支持群眾老化而凋零的國民黨立刻增加10年陽壽，一開局就在戰場上召喚出50萬不死軍團，真d棒。」

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