重批諾魯反覆無常 管碧玲︰勿曲解2758決議文

海委會主委管碧玲17日在臉書發文砲轟，諾魯曲解2758決議文，是惡搞台灣主權。（資料照）

2024/01/17 10:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕諾魯共和國15日以聯合國大會第2758號決議及一中原則為由，與我國斷交，並與中國復交。對此海洋委員會主委管碧玲強調，「聯合國秘書長曾經為曲解2758決議文道歉」。

管碧玲17日在臉書發文表示，諾魯投入中國懷抱就算了，竟然拿聯合國2758決議文惡搞台灣主權，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）立刻出面糾正對2758決議文的扭曲。世界上很多國家都和美國一樣，秉持聯合國2758決議文沒有處理台灣問題的觀點。

請繼續往下閱讀...

管碧玲並在貼文中還原了2007年聯合國秘書長潘基文曲解2758決議文，最終承認錯誤的過程。2007年3月，台灣透過友邦諾魯轉達，盼加入「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），聯合國秘書長潘基文卻回函稱，基於聯合國大會第2758號決議文，認為台灣為中華人民共和國之一部分，無法受理以任何名稱代表中華民國（Taiwan）者簽署之加入書。

管碧玲指出，2007年7月18日時任總統陳水扁致函潘基文，提出以台灣名義加入聯合國的訴求，7月23日再遭聯合國秘書處退回。因此，記者7月27日於美國加州就此事詢問潘基文，「為何拒絕台灣入聯申請？」潘基文再度答稱，因聯合國大會2758號決議承認中華人民共和國是中國唯一的合法代表，而台灣是中國的一部分。

管碧玲續指，針對潘基文說法，美國立即在8月向聯合國副秘書長發表9點聲明，表達美國拒絕接受聯合國要求各世界組織承認「無論從哪一點看，台灣是中國不可分割的一部分」。接著，日本、加拿大、丹麥、荷蘭、西班牙都批評潘基文根本就是說錯話。

8月15日潘基文向美國駐聯合國代表承認，「聯合國祕書處不當詮釋2758號決議，並保證聯合國爾後不再犯同樣錯誤。」然而，惡意扭曲2758決議文的情形，2020年世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）又再惡搞一次，我國外交部長立即回擊。

管碧玲強調自己當時呼籲：「除此之外，外交部要參照2007年美國的作法，趕快發動各國（包括美國）如法炮製，要請世界各國駐世衛代表處，向世衛表達他們不接受世衛秘書處這套詮釋！」

管碧玲無奈表示，諷刺的是當年潘基文事件的源起，正是由諾魯轉交台灣盼加入「消除對婦女一切形式歧視公約」的信函。顯然，2007年的諾魯，不認為2758決議文毀滅了台灣的主權！

管碧玲抨擊，諾魯當年促使潘基文道歉，今日卻重拾潘基文的錯誤，「昨是今非的程度，令人嘆息！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法