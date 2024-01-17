柯落選怪被多數民調打壓、投票率低 網轟：到底是誰沒穿褲子

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以26%的第三名得票率落選，不過針對民調爭議，柯文哲稱「以封關民調來看，大多數的民調都把我的支持度壓低。而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應」。相關說法引發網友砲轟。（資料照）

2024/01/17 08:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統與立委選舉落幕，民眾黨主席柯文哲以369萬多票落居第3，由於選舉結果與民眾黨選前公布的內參民調有極大落差，近日外界也嘲諷「誰沒穿褲子？」柯文哲昨晚於臉書發文指稱，大多數的民調都把他的支持度壓低，並稱他們的「全市話」封關民調其實與結果非常接近，只是「這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。」相關言論一出也再度引發網友批評，「民調數字還搞什麼加權調整……結果到底是誰沒穿褲子……」、「唯恐天下不亂」。

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以26%的第三名得票率落選，在選前柯曾放話「我選後再來一個一個對！到時候就知道，誰是在做假民調？」但在大選落幕後，外界比對封關民調及民眾黨的內參民調，在調整後柯盈配33.4%，賴蕭配33.79%，侯康配32.8%，但與白綠藍三腳督的實際得票率相差極大，因此近日網友也頻頻到柯的臉書留言嘲諷「潮水退了，阿北你沒穿褲子」、「現在不得不承認自己是柯老三」、「還敢笑國民黨讓6%」。

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不過昨晚柯文哲於臉書發文，他表示許多支持者反映開票過程有問題，「不管是票箱裡有夾層、數百張選票被人竊走、開票與唱票不一致⋯，⋯儘管李進勇主委拍胸脯擔保選務過程絕對沒有問題，但這麼多大小不一的失誤，難免讓人民有所質疑，應該要有更好的方法」，並提出「台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票 ，也讓許多人喪失公民權益，接下來台灣民眾黨新任8名立委，會督促中選會加強數位化，避免人為失誤」。

針對民調爭議，柯文哲則稱「我最後的得票率為26.5%，如果以封關民調來看，大多數的民調都把我的支持度壓低。而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應。特別是美麗島民調，一度做出我只有14%佔比，顯然失準」。

柯文哲說，他們的內參民調「每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假」，並稱其中的「『全市話』封關民調其實與結果非常接近」，「必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於『現實』，就要看『#投票率高低』」。

柯文哲也指出，「年輕族群投票率愈高，就會與我們的民調結果更接近。但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。」並提到「許多研究選情的學者也都指出，2024總統大選是『20年來最難預測』，『因為這是一場真正的三人賽』。各種突發事件，比方國家級警報、『封關後多方違規釋出民調』，甚至假冒郭台銘董事長之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願」、「在最後關卡，我方無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同」。

在該文底下吸引許多支持者認同，認為應該力推不在籍投票及電子化，並稱「年輕人表態率高但投票率不如預期，才會導致結果有差異」、「投票率實在是差強人意」、「持續做對的事」、「如果下次開票過程還是跟今年一樣，事情根本無法解決」、「一直都覺得阿伯沒有輸，阿伯已經成功開啟一個新的局面」、「唱票員、監票人員都是他們的人」等。

不過也有許多網友質疑「這種傳統做法所有人都可以現場監票的方式如果都不信任，數位化應該更無法信任吧！？」、「現在這樣白紙紅圈都可以吵了，何況是通信投票跟電子投票這些難以驗證的工具，到底是心存僥倖還是別有用心？」、「我請問你，數位化之後你是要怎麼審視流程？要鼓勵降低錯誤可以，不要整個搞錯方向好嗎」、「支持愛莉莎莎當選務人員」、「連藍粉們都說你們無理取鬧沒有民主風度，以前3000要驗票時，你們阿伯說了什麼，要不要翻出來打臉一下」。

針對民調爭議，也有網友砲轟「什麼棄保？ 封關民調你就是那個26%」、「再怎麼解釋也是假民調」、「然後呢，老三要不要承認，是誰當初說能追上賴清德的」、「結果最準的是美麗島欸」、「以後做民調別再亂加權，自我安慰。我再也不信貴黨的民調了，太離譜了！」、「所有十幾家民調公司所公佈的數據，你都是最後一名，你還是沒有解釋不準的民眾黨內參民調是否是作假做出來的？！（也沒跟台灣這些民調公司道歉）」、「重點是什麼，千錯萬錯都是別人的錯」、「違規釋出民調？？？你說的是蔡壁如對吧」。

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