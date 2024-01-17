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讚台灣強大民主 布林肯：中國對台咄咄逼人 讓人更反感

美國國務卿布林肯出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。（美聯社）

美國國務卿布林肯出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。（美聯社）

2024/01/17 07:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正參加在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum），他接受美媒CNBC採訪，談及剛落幕的台灣大選，他再度向總統當選人賴清德和台灣人民表達祝賀，稱讚台灣擁有強大的民主制度，不僅為該地區，且為全世界樹立了榜樣。不過布林肯話鋒一轉表示，中國近年來日益咄咄逼人的戰略，完全違背自身利益，透過試圖對台施壓，包括經濟、軍事、外交壓力和孤立，這只會讓很多人反感。

CNBC報導，布林肯被問及台灣選舉及中美關係，他祝賀並且大力讚賞台灣的民主制度，他也說，兩岸關係和平穩定，不改變現狀，和平解決任何差異，是他們和其他很多國家都高度關注的事情。

布林肯強調，每天世界上百分之五十的商業活動都經過台灣海峽，台灣製造的半導體為世界提供了動力，如果這種情況被任何方式中斷或擾亂，對每個人都不利。

主持人問及，布林肯恭賀賴清德勝選，引發中方強烈不滿，對此有何看法。布林肯則回應，就在台灣大選前一天，他和中共中聯部部長劉建超會面，在台灣和中國問題上，明確表明他們的立場，他們長期以來一直奉行一中政策，並重申堅決主張維持現狀。為了和平與穩定，中國必須做出決定，決定做什麼、不做什麼。

布林肯表示，中國近年來所採取的做法，實際上完全違背他們的利益，透過試圖對台灣施壓，包括經濟、軍事、外交壓力，這只會讓不是他們打壓對象的人對中國更加反感。

對於美國總統拜登（Joe Biden）在台灣選後表示「不支持台灣獨立」，布林肯重申，這一直是美國政策，這項政策確保美國盡最大能力維持和平穩定，確保現狀不被破壞，從而對世界各地的每個人帶來影響。

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