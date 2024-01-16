黃捷加入民進黨湧言會 王定宇：讓年輕世代有更好舞台

民進黨湧言會決策會議今正式拍板，黃捷加入運作，未來將與立委王定宇、林楚茵在國會並肩作戰。（圖取自王定宇臉書）

2024/01/16 20:14

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選甫落幕，臨時披掛上陣的民進黨高雄市議員黃捷，跨區守住高雄第六選區，成為新一屆國會最年輕立委。民進黨內派系湧言會今（16日）召開決策會議，確認黃捷的加入，而湧言會召集人王定宇則強調，希望讓年輕世代有更好的舞台去發揮。

黃捷2018年代表時代力量在高雄市第七選區（鳳山）參選市議員，2020年遭遇前高雄市長韓國瑜支持者所發起的罷免危機，在綠營力挺下通過難關；她2020年宣布退出時代力量，2022年以無黨籍身分成功連任市議員，一度被視為該選區民進黨新系立委許智傑的接班人。2023年8月在屬民進黨英系的高雄市長陳其邁引薦下加入民進黨，10月臨危受命、跨區到第六選區，接替民進黨立委趙天麟參選，並挑戰成功。

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2024新局牽動民進黨派系實力消長，黃捷此時入陣湧言會，備受關注。王定宇受訪說，黃捷被提名之後，她看到湧言會在高雄的市議員，還有該選區現任立委趙天麟全力無私的輔選，她認為這個團體很可愛、很溫暖，所以選擇加入湧言會。

王定宇表示，對湧言會來講，有這種新生代的人才，網絡聲量這麼高的年輕新生代，又是剛當選的立委加入，湧言會表達竭誠歡迎，今天也透過決策會議確認，這一切都為了高雄、也為了台灣，希望讓年輕世代有更好的舞臺去發揮。

另一黨內人士指出，民進黨目前在拓展年輕選票上還有很大空間，而黃捷不僅享有全國高知名度，在新媒體運用上也有獨特魅力，可望拉進與年輕人的距離；不過，要在70天打出一場漂亮的立委選戰，在地組織的奧援仍不可或缺，湧言會在高雄有多位新生代議員、加上趙天麟團隊全力協助，黃捷也順理成章加入湧言會運作。

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