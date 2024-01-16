補助果漁市場預算遭暫擱 北市議員秦慧珠怒嗆「我們是財神爺嗎？」

台北市議會財建委員會今審議萬大第一果菜及魚類批發市場改建預算。（記者陳冠甫攝）

2024/01/16 21:36

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市議會財建委員會今審議萬大第一果菜及魚類批發市場改建預算，但議員秦慧珠質疑市場耗費189億元改建，還要再編列冷鏈、拍賣系統等設備27．94億元，但四大公司今年股利紅利僅1200萬元，應財政自主、不該跟市府一昧的要錢，市府給的錢與投資比例明顯不符，秦慧珠更質疑「我們是財神爺嗎？」由於現場一度意見不攏、爭吵不休，全案預算暫時擱置。

秦慧珠表示，「漁果公司要我們增加快兩百億（興建）」，每年分回6百萬，若在民間企業早就倒閉，還不知道倒閉幾次；將來漁果改建完，耗資近兩百億改建完，還是分回6百萬，雖然擁有建築物與土地但「要房地產有何用」為何無法分回現金？市場處回應，房屋跟土地屬於市政府，不會變成農產公司的資產。所有批發市場都相同，建築物都由市府興建，產權屬於市府；不會與農產公司做分配。

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對於漁產市場營運設備補助，秦慧珠也質疑為什麼要全額補助？它自己用它自己的錢，處理這些事情。「我們是財神爺嗎？」交易（市場）安全，難道民股、中央不用負責？生財設備沒道理全部我們（北市府）出。市場處回應補助最主要是針對營運設備，涉及到交易（市場）安全如電梯、脫毛機等等；營運設備如輸送系統、冷鏈設備等無法只依股權比例分配，若只做四分之一，大台北民生供應會產生問題。

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