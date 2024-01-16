小東土地標售進帳逾15億 雲林縣府再賣地底價每坪2.8萬

斗南小東市地重劃區緊鄰國道1號，縣府土地標售成效佳，部分得標廠商已動工興建廠房。（記者黃淑莉攝）

2024/01/16 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為招商引資帶動地方發展，雲林縣府前年、去年辦理4次斗南小東市地重劃區抵費地標售，共計為縣庫進帳15.5億元，得標業者部分已在興建廠房，縣府乘勝追擊，將閒置20多年的萡子寮市地重劃區使用分區變更，隔了3年辦理抵費地標售，這次要標售4大區，最大有4700多坪，底標每坪約2.8萬元左右，歡迎有用地需求的廠商踴躍投標。

斗南小東市地重劃區緊鄰國道1號，交通便捷，縣府開發完成後，在2022年、2023年共辦理4次抵費地標售，投標廠商躍踴，合計得標金額達15.5億元，遠多於底標，其中有一標案3780坪，底標是4.4億元，廠商決標金額為5.4億元，一坪約14.3萬元。

請繼續往下閱讀...

萡子寮市地重劃區在2000年完成，原都市計畫除公共設施用地外，規劃以住宅區、商業區為主，工業區為輔，但因地理位置，開發完成20多年辦理14次土地標售都乏人問津，閒置至今。

縣府地政處指出，考量業者有用地需求，縣府都市計畫通盤檢討變更萡子寮重劃區使用分區，把部分住宅區及工業區轉型第二種產業專用區，希望能增加廠商投資意願，帶動萡子寮及雲林沿海發展。

地政處表示，這次要標售的土地方整、面積大、臨近大馬路，共有4大區，最大標號4約4700多坪、底標每坪2萬8700多元，最小標號3約1250多坪、底標每坪2萬8400多元，標號2約1270多坪、底標每坪2萬8400多元，標號1約2460多坪、底標2萬8700多元。

另小東市地重劃區還有4塊產業專用區、1塊加油站專用區，縣府也公告辦理第5次土地標售，最大約4200坪、底標一坪約13萬元，最小640坪、底標一坪約11萬多元，加油站專用區約830坪、底標一坪約9萬元。

地政處說，小東及萡子寮標售即日起至3月6日上午9時受理投標，3月6日上午9點半在縣府開標，歡迎有用地需求的廠商踴躍投標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法