昔綠色戰友後轉藍軍 林易煌對「同學準總統」有道喜有諫言

當年賴清德（前者）在台南參選時，其成大同學政治戰友林易煌（前左2）、民進黨台南新系大老黃先柱（已逝、前左3）都為賴全力輔選。（圖：林易煌提供）

2024/01/16 12:04

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年總統大選，由在台南啟蒙政治的醫師賴清德勝出，與賴同是成大醫學院學士後醫學系畢業的昔日同班同學林易煌，慶賀「賴同學」如願當選總統，成大醫學系校友與有榮焉。林與賴在20多年前曾是政治親密戰友，他提醒賴選後國會三黨不過半、朝小野大，不論對在野黨或是對岸中國，賴應以行動主動釋出善意。

30多年前，林易煌就讀成大後醫系二年級時加入民進黨，畢業後從醫並代表新潮流系選上台南東區市議員，接著，林也協助賴清德加入民進黨新系、參加國代補選上壘，開啟賴的政治之路，林、賴兩人曾一起設服務處聯合服務，成為政壇親密戰友，但2001年林易煌違紀參選台南市長，被開除民進黨籍，後來林轉投入國民黨，此後政治路與賴分道揚鑣，賴也後來居上，一路從立委、台南市長、行政院長、副總統到如今選上總統。

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兩位醫師同學雖在政治路分手，但同學情誼猶在，先前賴任市長、行政院長時仍和林等同學開過同學會。林易煌直言，賴同學是政治路的常勝軍，能走到至尊大位，確有其「天命」，每當賴遇到困難時，總是有貴人相助，這跟賴對相助過的人懂得感恩、不忘本的性情，應有關聯。

目前在台南慈愛醫院行醫的林易煌指出，賴過去曾說自己是務實的台獨工作者，他勸賴可修改這主張為「務實的國家政策工作者」，日前病逝的施明德，過去在民進黨主席任內就說過「台灣已是主權獨立的國家，不必再另行宣布台獨」，這次大選，賴也提這主張，算可為自己的台獨說法解套。

林易煌認為，對於在野黨，賴可釋出善意，像在不當黨產與轉型正義等條例，可主動提適度修正，否則藍、白陣營也可能聯手提案修正，「倒不如先主動釋善意」，他很清楚賴有嫉惡如仇、擇善固執的性格，人有這個性很好，但這在政治工作可稍做修正，畢竟政治是需要折衝、適度妥協。

在兩岸關係上，林易煌也請賴同學不要受到政治意識型態束縛，應先主動以行動向對岸釋出善意，姿態要更柔軟、彈性，因為中國在ECFA讓利給台灣，如台灣未釋善意，中國是會收回讓利，現實面是台灣仍需仰賴對中國出口發展經濟，不可能一面要賺中國的錢、一面又要罵中國，賴清德必須找到中、台雙方政府高層都能信任的人，為兩岸交流與對話搭建起溝通的橋樑。

與準總統賴清德是成大後醫系同學、兼曾是政治戰友的林易煌醫師。（圖：林易煌提供）

準總統賴清德在過去從政時仍會利用公餘抽空與昔日成大同學聚會，左1為林易煌醫師。（圖：林易煌提供）

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