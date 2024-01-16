聖文森總理視訊吳釗燮致賀 重申台聖邦誼穩固

龔總理向外交部長吳釗燮強調台聖邦誼穩固並持續與我國合作的意願。（外交部提供）

2024/01/16 08:49

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部長吳釗燮出訪友邦瓜地馬拉，出席新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）就職典禮。外交部發布新聞稿指出，吳釗燮於當地時間15日與友邦聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）進行視訊通話，龔薩福致賀總統當選人賴清德，並重申台聖邦誼友好穩固。

外交部表示，吳釗燮於訪瓜期間與龔薩福進行視訊通話，龔薩福首先恭賀我國大選順利成功，恭喜總統當選人賴清德勝選，並表示盼能率團訪台參加新任總統的就職慶典。吳釗燮則對此表達感謝，並代表我國政府竭誠歡迎龔薩福於5月訪台參加就職慶祝活動。

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除此之外，龔薩福也譴責諾魯背棄與我邦交，強調聖國為我國最忠實的友人，將堅定維護台聖邦交，並在既有的友好合作基礎上與我國深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持新的政府團隊。

吳釗燮對於龔薩福對我國的誠摯情誼再次表達謝意，並表示我國政府樂願與聖文森政府持續深化合作，為兩國人民福祉攜手努力，互惠共榮。

聖文森與台灣於1981年建交，並於2019年在台設立大使館，為該國在亞洲的首個大使館。台聖關係曾於2016年拉警報，原與台友好的新民主宣布，未來執政將與中國建交，但同年10月龔薩福來台參加台灣國慶酒會，與總統蔡英文同行，以實際行動為兩國斷交闢謠，新民主黨黨魁尤斯特（Arnhim Eustace）其後宣布請辭。

外交部長吳釗燮於訪問瓜地馬拉期間與聖文森總理龔薩福視訊通聯。（外交部提供）

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