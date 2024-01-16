聖文森總理視訊吳釗燮致賀 重申台聖邦誼穩固
2024/01/16 08:49
〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部長吳釗燮出訪友邦瓜地馬拉，出席新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）就職典禮。外交部發布新聞稿指出，吳釗燮於當地時間15日與友邦聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）進行視訊通話，龔薩福致賀總統當選人賴清德，並重申台聖邦誼友好穩固。
外交部表示，吳釗燮於訪瓜期間與龔薩福進行視訊通話，龔薩福首先恭賀我國大選順利成功，恭喜總統當選人賴清德勝選，並表示盼能率團訪台參加新任總統的就職慶典。吳釗燮則對此表達感謝，並代表我國政府竭誠歡迎龔薩福於5月訪台參加就職慶祝活動。
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除此之外，龔薩福也譴責諾魯背棄與我邦交，強調聖國為我國最忠實的友人，將堅定維護台聖邦交，並在既有的友好合作基礎上與我國深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持新的政府團隊。
吳釗燮對於龔薩福對我國的誠摯情誼再次表達謝意，並表示我國政府樂願與聖文森政府持續深化合作，為兩國人民福祉攜手努力，互惠共榮。
聖文森與台灣於1981年建交，並於2019年在台設立大使館，為該國在亞洲的首個大使館。台聖關係曾於2016年拉警報，原與台友好的新民主宣布，未來執政將與中國建交，但同年10月龔薩福來台參加台灣國慶酒會，與總統蔡英文同行，以實際行動為兩國斷交闢謠，新民主黨黨魁尤斯特（Arnhim Eustace）其後宣布請辭。