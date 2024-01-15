盧秀燕稱林佳龍任內變更北屯國運中心地點 他批得了便宜還賣乖

台中市政府今舉行北屯國民暨兒童運動中心上梁祈福儀式。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/15 16:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天舉行北屯國民暨兒童運動中心上梁祈福儀式，由於市長盧秀燕在致詞時一句「前任說計劃改變」，中央收走補助款2億元，暗指是前市長林佳龍改了此一計劃，引起民進黨中市議員曾朝榮不滿，他指林佳龍決議北屯國民運動中心並非不蓋，而是預定將台中巨蛋結合原北屯國民運動中心規劃設施以及室內籃球館，打造為「三合一運動園區」。

台中市政府運動局表示，有關原巨蛋體育館選址，前市長胡志強時期已設定於14期重劃區用地，後於前市長林佳龍時期變更遷至11期松竹路、崇德路口的文教7用地，並與北屯國民運動中心一同設置於該地，不過該地段位於住宅區，腹地狹小、人口稠密，且交通壅塞問題難解，被民意代表發聲檢討。且林前市長時期採BOT促參招標開發巨蛋，無廠商投標，導致後續興建未果。

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民進黨市議員曾朝榮表示，北屯區現在已有30萬人口，前市長林佳龍決議北屯國民運動中心並非不蓋，而是預定將台中巨蛋結合原北屯國民運動中心規劃設施以及室內籃球館，打造為「三合一運動園區」，也解決周邊停車及交通問題，讓土地運用更有效率。

曾朝榮批盧秀燕得了便宜還賣乖，所退回中央的預算包括大台中車站計畫、國際會展中心等，一人卡台中建設，現在的台中巨蛋，捨棄洲際棒球場周邊的運動廊帶，搬回胡市長選址的14期文中用地，進行都市計畫變更，多花100億元重新規劃與興建，現在許多工程延宕的建設都甩鍋前朝和中央，持續混淆視聽才是令人遺憾。

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