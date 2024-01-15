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北市4議員轉戰立委成功 蔣萬安：議會生態不受影響

台北市議會這次有民進黨議員吳沛憶、王世堅，國民黨議員李彥秀、徐巧芯轉戰立委當選，台北市長蔣萬安今（15）出席活動被問到議會生態是否會改變時表示，議會生態沒有太大改變。（記者方賓照攝）

台北市議會這次有民進黨議員吳沛憶、王世堅，國民黨議員李彥秀、徐巧芯轉戰立委當選，台北市長蔣萬安今（15）出席活動被問到議會生態是否會改變時表示，議會生態沒有太大改變。（記者方賓照攝）

2024/01/15 15:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會這次有民進黨議員吳沛憶、王世堅，國民黨議員李彥秀、徐巧芯轉戰立委當選，台北市長蔣萬安今（15）出席活動被問到議會生態是否會改變時表示，議會生態沒有太大改變，市府會持續努力推動市政，加強府會溝通；被問到無法再親手拿到王世堅禮物時，他笑呵呵地表達恭喜，也說有點可惜沒辦法當面收禮物，少了一點味道。

台北市議會原有63席，受到疫情影響人口數，2022年議員選舉僅剩61席，後因國民黨議員王鴻薇接棒蔣萬安參加立委補選成功，議員席次剩下60席，席次分配為國民黨29席、民進黨22席、台灣民眾黨4席、社會民主黨1席、新黨1席、無黨籍3席；這次有4名議員當選立委，總席次剩下56席，國、民兩黨在議會各自減少2席，對議會生態影響不大。

蔣萬安今出席「內科企業宏明建設捐贈YouBike儀式」前受訪，被問到在立委選後，北市議會生態是否將改變也提到，國民黨跟民進黨各有2個議員當選立委，議會生態沒有太大改變，市府依舊會持續努力推動市政，加強府會溝通，一起努力為台北市打拚。

媒體追問未來沒辦法親手拿到王世堅的禮物，會不會感慨？王世堅在最後一次市政質詢時，曾跟蔣萬安表示當選立委還是會送禮物，但會請其他議員轉送，因此蔣萬安笑著表示恭喜王世堅當選，也說有點可惜沒辦法當面收禮物，由其他人轉送「少了一點味道，有點可惜」。

不過，蔣萬安也強調，王世堅最好的禮物就是接下來4年在立法院，可以建議中央將預算、經費還有餅做大，體恤地方政府，且為台北市爭取更多的建設與經費。

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