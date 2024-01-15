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藍點名高市府客委會主委行政不中立 綠回嗆北市副市長也來過高雄輔選

高市議員邱于軒質疑高市客委會主委楊瑞霞賣力輔選。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱于軒質疑高市客委會主委楊瑞霞賣力輔選。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/15 15:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今在臨時會上，點名客委會主委楊瑞霞賣力輔選特定候選人、行政不中立，要求擱置部分預算，還建議她請辭，民進黨團反擊，政務官依法本就可輔選，台北市副市長也來過高雄站台。

國民黨高市議員邱于軒、黃香菽、陳麗娜，今在臨時會陸續質詢客委會主委楊瑞霞，質疑其選舉期間賣力輔選，卻偏向某特定候選人；楊瑞霞答詢說明，因為常寫計畫向中央爭取經費，某特定候選人確實曾幫過忙，且輔選時段並非上班時間。

藍營議員認為，即使向中央爭取經費，藍營民代也沒刁難過，且可能還有地方分攤比例，但主委卻賣力為特定人輔選，還接受訪問，要求擱置特別費等預算，並應提出輔選時段請假、休假相關資訊，有議員甚至建議楊瑞霞乾脆辭職，酸她幫了特定候選人那麼多，應會有更好的機會。

在場民進黨團議員邱俊憲、郭建盟趕緊聲援，陸續發言強調客委會主委屬於政務官，跟事務官（一般公務員）不同，政務官依法本來就可輔選，為所屬政黨或執政團隊站台，但須依規定請假、或在休假期間，且不可搭公務車、不可動用行政資源，相關規定都很清楚，沒必要為此要求主委下台。

綠營進一步提醒，如果政務官輔選就被要求下台，台北市副市長也來過高雄站台，是否比照?但同時也建議楊瑞霞尊重民代職權，提出並沒在上班期間輔選的相關資料，呼籲藍營繼續審查預算，確保高雄客家事務推動。

高市議員邱俊憲強調，政務官跟事務官不同，本可在法定規範內輔選，北市副市長也來過高雄站台。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱俊憲強調，政務官跟事務官不同，本可在法定規範內輔選，北市副市長也來過高雄站台。（記者王榮祥翻攝）

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