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2028國民黨強棒之一？ 蔣萬安笑稱大家都很急幫他找工作

被視為國民黨2028接班人選之一，蔣萬安今天表示，他才當市長一年，大家都很急著幫他找工作。（記者何玉華攝）

被視為國民黨2028接班人選之一，蔣萬安今天表示，他才當市長一年，大家都很急著幫他找工作。（記者何玉華攝）

2024/01/15 11:27

〔記者何玉華／台北報導〕隨著2024年總選舉結束後，國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安的輔選成績，已經被外界視為國民黨內2028的最強人選，蔣萬安對於外界不斷對他2028的想像，有點無奈的笑著說，他才當市長一年，大家都很急著幫他找工作；至於是否看好盧秀燕，蔣萬安說「我們一起努力」，

蔣萬安今（15）天早上出席YouBike捐贈儀式，對黨內有聲音要求國民黨主席辭職，蔣萬安說，過去這段時間大家非常努力，現在最重要的是2月1日馬上開議，面對院長、副院長的選舉，希望所有當選的國民黨立法委員可以團結一致，好好監督中央的施政；而朱立倫的努力，大家都看在眼裡，表態對朱立倫留任的支持。

而外界視他與盧秀燕是2028熱門人選，蔣萬安表示，2022年民眾給國民黨機會，在縣市首長選舉拿下14個縣市，2024年國民黨再次成為國會最大黨，現在必須努力的是要持續的反思改進，加倍的努力，思考如何重新讓民眾信任國民黨的招牌、理念，也為民眾擘劃更好的未來，贏得年輕朋友的信任。

另一方面，蔣萬安也說，有6成的民意並沒有對執政黨投下信任的一票，希望準總統賴清德能夠更加重視多數民眾的聲音。對於外傳綠營鎖定他是2028潛在對手，蔣萬安表示，他才當市長一年 大家都很急著幫他找工作。至於是否看好盧秀燕，蔣萬安表示「我們一起努力」。

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