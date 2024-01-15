斥愛莉莎莎質疑作票惡意造謠 李進勇：若有就辭職下台

中選會主委李進勇今天召開「駁斥選務錯假訊息記者會」，強調開票過程中選務工作人員逐張唱票、亮票、計票，過程透明，絕不可能作票，譴責少數人惡意造謠。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 11:46

〔記者李文馨／台北報導〕2024大選甫落幕，網路卻傳出開票過程有作票情事，網紅「愛莉莎莎」更連發數則限時動態稱「做票才輸，我真的無法」。對此，中選會今（15）日上午召開記者會駁斥，主委李進勇譴責惡意造謠，還說出重話，若有任何一位選務工作人員被法院認定違法舞弊作票，「我中選會主委李進勇、副主委陳朝建立刻辭職下台」，他也強調，相關惡意造謠事證已蒐集彙整，將交由檢調依法究責。

李進勇首先引述英國「經濟學人」2022年全球民主指數的調查報告，台灣在167個接受調查的國家中，在全亞洲排名第一，其中「選舉過程與多元性」的項目，台灣拿到滿分，這是全體台灣國人共同的努力，應該要珍惜這樣的成果。

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李進勇也說，1月13日晚上投票開票的結果大致底定後，落選人帶著競選團隊公開承認選舉的結果，不僅向選民致謝、也向當選人也公開道賀，這就是民主態度，「台灣做到了，我們也覺得非常驕傲」。

李進勇指出，遺憾的是，國內有少數人士散播錯假訊息，攻擊選務機關，汙衊全國24萬以上的選務工作人員，指他們選舉舞弊、作票，讓中選會痛心，因此今天召開記者會說明情形，對別有居心、惡意攻擊的人士提出強烈反駁、譴責，捍衛台灣民主價值及選務機關的公正。

李進勇說，選舉已結束，不論輸贏都應該尊重選民的決定，對於選務人員的清白有百分百信心，若候選人或他的陣營無法接受或有所疑問，可以依法提起選舉相關訴訟，只要法院認定任何一位選務工作人員有違法舞弊作票的情形存在，「我中選會主委李進勇、副主委陳朝建，立刻辭職下台。」

中選會副主委陳朝建強調，當投票結果揭曉後，有特定人士網傳造謠，用惡意造謠的方式，在臉書跟line說票箱有藏票，這是不可能的事，說選務人員擋拍，也是不當指控，規定是可以拍攝，但不要針對個別的選務人員、也不要開閃光燈。

陳朝建指出，將投開票計票過程及極少數投開票所未符合計票程序的作業，擴大渲染為違法作票，在現實的生活和選務辦理中，這絕不可能發生，因為24萬以上的選務人員是以公教人員為主，且現場也有警員在場，「對於極少數的投開票所，選務人員沒依工作手冊規定進行開票作業，會列為檢討個案，但沒有所謂的作票情事。」

陳朝建補充，選前到選後的相關造謠中選會有注意到，也都提出說明，事實查核機構也會做澄清，現在仍有特定網紅持續造謠，目前已將所有資料彙整、蒐集，也請民眾協助蒐集，這些事證之後會移送給檢調機關依法究責。

中選會主委李進勇（左二）今（15）日上午召開記者會，譴責惡意造謠，還說出重話，若有法院認定任何一位選務工作人員有違法舞弊作票的情形存在，他與副主委陳朝建（左一）立刻辭職下台。（記者李文馨攝）

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