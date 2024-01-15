台灣大選開票過程公開透明 外媒和學者盛讚

2024年台灣總統和立委選舉順利落幕，許多外媒和學者都盛讚台灣選舉在開票、唱票和計票時的透明度。（資料照）

2024/01/15 11:02

〔記者盧永山／綜合報導〕2024年台灣總統和立委選舉順利落幕，儘管美國有線電視新聞網（CNN）指出，全球有115國家實施「不在籍投票」，而台灣並沒有實施該政策，無法進行不在籍投票，讓CNN記者評論「相當老派」，但多數外媒和學者都盛讚台灣選舉在開票、唱票和計票時的透明度。

德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）記者迪克曼（Cornelius Dieckmann）13日在社群平台X上發文，盛讚台灣開票和唱票的透明度。文章說：「台灣的民主正在發揮作用。每張選票都被舉高，以讓民眾能看到。（投票的）結果被大聲喊出，並被複誦，然後在1張外界都能看到的紙上進行統計。任何人都可以觀看、拍照或錄影。當投票箱空了時，工作人員會向民眾展示投票箱確實是空的。」

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英國《衛報》駐中國記者霍金斯（Amy Hawkins）13日也在X平台上發布了一張唱票影片，並說「很早就想親眼目睹這件事！台灣採人工計票，每張選票都會向監票員展示，並在白板上進行統計，供所有人查看 」。她在另一則推文中還說：「任何人都可以成為監票員！」

旅美中國問題專家、公民力量副主席韓連潮13日在X上發表題為「台灣選舉值得美國學習」的文章說：「一人一票的選舉是體現民主的主要方式，也是民主的基石，如果人們質疑或不信任投票機制，民主就要出問題，台灣投票機制嚴謹公正，得到參選各方和選民的普遍信任，值得美國學習，以恢復民眾對選舉的信任，加強我們的民主。」

前中共中央黨校教授蔡霞13日在X上發文指出：「台灣大選結果：民進黨勝出。台灣大選過程中的每一個細節都很嚴格，確保投票人真實身份和本人到投票點投票；人工點票唱票計票現場完全公開透明，等等。這樣的大選結果令人信服。 」

《彭博》 報導，台灣不採取不在籍投票的原因在於，防止中國對民主選舉的潛在干預。報導引述美國西東大學法學院（Seton Hall University Law School）教授路易斯（Margaret Lewis）指出，採用紙質選票的系統很難被駭客攻擊，因為這些選票被放進投票箱裡，當天下午就會在民眾的監看下進行計票。

北京資深媒體人高瑜14日在X上發文說：「台灣大選，不只是該地區的民主典範，更是全球楷模，不是虛言。大選過程公開、透明，完全在公眾和媒體的監督之下。」

投開票所選務人員開票時唱票、複誦。（資料照）

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