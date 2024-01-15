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投一3/5候選人保證金將沒收 落選人：功不唐捐

南投縣立委第一選區有5名候選人，左起為馬文君、許文忠、蔡銘軒、李圓恩、林金潭，皆有參加公辦電視政見會，惟選票集中馬和蔡身上，許、李、林的選舉保證金將被沒收。（資料照）

南投縣立委第一選區有5名候選人，左起為馬文君、許文忠、蔡銘軒、李圓恩、林金潭，皆有參加公辦電視政見會，惟選票集中馬和蔡身上，許、李、林的選舉保證金將被沒收。（資料照）

2024/01/15 09:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕本屆南投縣立委第一選區有5名候選人，選舉得票數多數集中在馬文君、蔡銘軒，許文忠、李圓恩和林金潭得票數合計未破1萬票，均未達選舉人數的10%，保證金將被沒收，林金潭一早即用LINE給所有親朋好友，表達自己努力11個月，自己廣播行遍選區，雖未達心中理想，但相信功不唐捐。

南投縣立委第一選區5名候選人中，4人都有黨籍，除馬文君和蔡銘軒分別代表國民黨和民進黨，許文忠是勞動黨，許圓恩代表小民參政歐巴桑聯盟，僅林金潭無黨籍，由於此次該選區競選期間，蔡銘軒大力攻擊馬文涉潛艦國造洩密、便宜租國有地施設莊園等議題，因此選民關注和投出的選票大部分集中在馬和蔡兩人，其餘3名候選人雖也認真競選，在公辦電視政見會上也都到場宣揚政見和理念，並強調跳脫藍綠，但得票數均無法達到領回保證金的門檻。

據南投縣選委會公布的第一選區各候選人得票數，馬文君拿下6萬8890票，蔡銘軒為5萬0886票，許文忠拿到3577票，李圓恩獲3035票，而林金潭得到3373票，許、李、林3人得票總數為9985票，第一選區選舉人數有18萬6220人，要拿下10%的票數才能退回保證金，3人的得票數無法跨越，皆無法拿回20萬元保證金。

目前擔任草屯鎮民代表的林金潭，今天一早就用LINE訊息傳給所有親朋好友謝票，表達此次參選和看選舉結果的心情，他說，他從11個月前開始用理性方式來向選民宣揚理念，用最簡約競選方式，有掛小看板，用一部小貨車載著戴斗笠的他跑了5個鄉鎮，有的地區走過15次，原設定目標是拿到1成選票，卻未能達到目標，但腳踏實地、親力親為，應會在某些選民心中留下好一陣子的印象，這次選舉的努力，也相信功不唐捐。

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