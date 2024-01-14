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賴蕭配穩住根基 綠高層：六都領先、守住台南、得票率高於2000

民進黨高層檢視數據後提出3大現象，強調賴蕭配在六都皆獲得領先，且在都會區台北、藍營主攻的台南也都穩住根基，在三腳督膠著選情下，得票率也略高於2000年的陳水扁前總統。（資料照）

民進黨高層檢視數據後提出3大現象，強調賴蕭配在六都皆獲得領先，且在都會區台北、藍營主攻的台南也都穩住根基，在三腳督膠著選情下，得票率也略高於2000年的陳水扁前總統。（資料照）

2024/01/14 22:50

〔記者陳昀／台北報導〕2024大選落幕，民進黨賴清德、蕭美琴以558萬6019票、40.05％得票率贏得正副總統，仍有部分人士對得票率及青年票消長提出檢討。民進黨高層檢視數據後提出3大現象，強調賴蕭配在六都皆獲得領先，尤其在都會區台北、藍營主攻的台南也都穩住根基，在三腳督膠著選情下，得票率也略高於2000年的陳水扁前總統。

黨內高層表示，雖然外界聚焦國會未過半的遺憾，現實是這場仗在三腳督加上執政包袱下，能贏98萬票已實屬不易，檢視大選數據可聚焦3大現象。首先，「賴蕭配」在六都皆獲得領先，即使在台北也小贏741票，擁有都會區選民絕對優勢。反倒「柯盈配」在六都皆為第三，尤其柯文哲歷任8年台北市長，在台北市的得票率卻全面失守。

黨內高層指出，第二，面對在野陣營集中火力抹黑、攻擊的台南本命區，「賴蕭配」也拿下5成1得票率，略高於高雄的4成9，穩住綠營執政根基，代表民眾用支持度來給予反饋，也證明對手操作抹黑戰失敗，未能撼動支持者的心。第三，同樣是三腳督膠著選情，「賴蕭配」這次得票率40.05%，仍略高於2000年陳水扁的39.3%。

雖然區域立委選舉不盡理想，但在不分區政黨票部分，黨內人士指出，除了廣納各領域人才之外，民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓另闢戰線發起「搶救王義川大兵行動」採取非典型戰法，激發不少支持者熱情，帶動投票率，讓政黨票有所成長，也讓支持者年齡稍有下降趨勢。

黨內人士提及，操盤總統選戰的潘孟安也很支持「搶救王義川大兵」的非典型戰法，雙方分進合擊。潘的戰績輝煌，幾乎可堪稱「屏東王」，他1994年第一位民進黨籍第一高票當選的車城鄉民代表，1998年再度成為第一個民進黨籍第一高票當選屏東縣議員；從1998年起兩任縣議員、2004年三屆立委、2014年兩任縣長，2018年連任創下紀錄，是民進黨該次地方選舉中得票率最高的縣市長。2022年更輔選現任縣長周春米、2024年力挺子弟兵徐富癸接棒，在蘇震清、蘇清泉「雙蘇結盟」下勝選，屏東另一席立委鍾佳濱野同時保住。

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