問鼎下屆竹縣長寶座？ 林思銘、徐欣瑩這樣回應

對於外傳將問鼎2026年縣長寶座？林思銘回應說，距離2026地方縣市長選舉還有2年多，目前他沒有此規劃，現階段是把立委角色的工作做好。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 18:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨籍新竹縣長楊文科已第二任，徐欣瑩、林思銘分別以高票當選新竹縣第一、第二選區，外傳兩人應是藍營下屆縣長的可能人選，恐不會做滿四年立委；對此是否接棒楊文科，徐欣瑩、林思銘今（14）日受訪時都異口同聲強調，現階段是把立委角色的工作做好，未正面回應。

國民黨在新竹縣的總統和立委選舉都贏，縣長和立委同一陣線，加上議會也是國民黨一黨獨大，鐵票倉氣勢大振，這次立委選舉被視為下屆縣長的前哨戰，地方也開始討論可能的人選，而目前當選立委的徐欣瑩、林思銘都是強將。

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對於外傳將問鼎2026年縣長寶座？林思銘回應說，距離2026地方縣市長選舉還有2年多，目前他沒有此規劃，現階段是把立委角色的工作做好。

徐欣瑩則是回應，感謝鄉親和支持者的力挺，目前她的重心將放在爭取新竹縣的福利和建設經費，在中央協助楊文科縣長，並與各鄉鎮市長一起努力，把地方各項建設做好，讓新竹縣更好。

林思銘也提及，國民黨這次雖成為國會最大黨，但立委未過半，未來他支持藍白合作，以發揮在野監督制衡的力量。

徐欣瑩則說，藍白合作是黨與黨之間的對話議題，她會依循黨中央的做法。

對此是否接棒新竹縣長楊文科，第一選區新科立委徐欣瑩回應，目前她的重心將放在爭取新竹縣的福利和建設經費，在中央協助楊文科縣長，並與各鄉鎮市長一起努力，把地方各項建設做好，讓新竹縣更好。（記者廖雪茹攝）

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