為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

問鼎下屆竹縣長寶座？ 林思銘、徐欣瑩這樣回應

對於外傳將問鼎2026年縣長寶座？林思銘回應說，距離2026地方縣市長選舉還有2年多，目前他沒有此規劃，現階段是把立委角色的工作做好。（記者廖雪茹攝）

對於外傳將問鼎2026年縣長寶座？林思銘回應說，距離2026地方縣市長選舉還有2年多，目前他沒有此規劃，現階段是把立委角色的工作做好。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 18:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨籍新竹縣長楊文科已第二任，徐欣瑩、林思銘分別以高票當選新竹縣第一、第二選區，外傳兩人應是藍營下屆縣長的可能人選，恐不會做滿四年立委；對此是否接棒楊文科，徐欣瑩、林思銘今（14）日受訪時都異口同聲強調，現階段是把立委角色的工作做好，未正面回應。

國民黨在新竹縣的總統和立委選舉都贏，縣長和立委同一陣線，加上議會也是國民黨一黨獨大，鐵票倉氣勢大振，這次立委選舉被視為下屆縣長的前哨戰，地方也開始討論可能的人選，而目前當選立委的徐欣瑩、林思銘都是強將。

對於外傳將問鼎2026年縣長寶座？林思銘回應說，距離2026地方縣市長選舉還有2年多，目前他沒有此規劃，現階段是把立委角色的工作做好。

徐欣瑩則是回應，感謝鄉親和支持者的力挺，目前她的重心將放在爭取新竹縣的福利和建設經費，在中央協助楊文科縣長，並與各鄉鎮市長一起努力，把地方各項建設做好，讓新竹縣更好。

林思銘也提及，國民黨這次雖成為國會最大黨，但立委未過半，未來他支持藍白合作，以發揮在野監督制衡的力量。

徐欣瑩則說，藍白合作是黨與黨之間的對話議題，她會依循黨中央的做法。

對此是否接棒新竹縣長楊文科，第一選區新科立委徐欣瑩回應，目前她的重心將放在爭取新竹縣的福利和建設經費，在中央協助楊文科縣長，並與各鄉鎮市長一起努力，把地方各項建設做好，讓新竹縣更好。（記者廖雪茹攝）

對此是否接棒新竹縣長楊文科，第一選區新科立委徐欣瑩回應，目前她的重心將放在爭取新竹縣的福利和建設經費，在中央協助楊文科縣長，並與各鄉鎮市長一起努力，把地方各項建設做好，讓新竹縣更好。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搭「同舟計畫」回藍營 徐欣瑩高票勝選返政壇
2024/01/14 16:27

搭「同舟計畫」回藍營 徐欣瑩高票勝選返政壇
今感恩謝票車掃 王婉諭：會繼續拚、直到改變發生的那一天
2024/01/14 14:02

今感恩謝票車掃 王婉諭：會繼續拚、直到改變發生的那一天

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
林思銘謝票︰未來將探討總統實質過半民意修法可行性
2024/01/14 10:40

林思銘謝票︰未來將探討總統實質過半民意修法可行性
竹縣年輕人移入、人口結構轉變 第三勢力選票竄升
2024/01/14 00:08

竹縣年輕人移入、人口結構轉變 第三勢力選票竄升

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播