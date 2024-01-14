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總統立委選舉屏縣綠營大勝「執政獲肯定」 藍：提名策略錯誤

賴清德多次南下屏東助選，讓屏東綠軍大勝。（記者葉永騫攝）

賴清德多次南下屏東助選，讓屏東綠軍大勝。（記者葉永騫攝）

2024/01/14 17:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕總統、立委選舉結果揭曉，民進黨大獲全勝，國民黨大敗，縣長周春米說，這是民進黨屏東執政獲得大家肯定。國民黨縣黨部主委廖婉汝認為，提名策略錯誤、競選活動造勢不足造成大敗，有必要進行檢討。

周春米表示，這次能在總統及3席立委都打了勝仗，都是多年來民進黨在屏東執政得到大家肯定與放心，民眾因此願意用選票來支持民進黨，從總統蔡英文、行政院長陳建仁都多次南下，護國院長蘇貞昌、老縣長曹啟鴻、潘孟安前縣長及所有的競選團隊都不斷的南下到屏東助選，在地團隊將士用命，眾志成城，才能一起守住屏東進步價值。

民進黨屏東縣黨部羅平道進一步說，這次能夠勝選都是歷任的縣長和現任縣長持續不斷的努力，讓屏東縣民肯定施政。

國民黨縣黨部主委廖婉汝指出，這次屏南地區沒有提名人選，禮讓無黨籍的蘇孟淳參選是錯誤的政策，造成屏南的廢票高達1萬1千多票，廢票率高達5.7%，有不少藍營的支持者蓋不下去，連帶也影響了總統的選票，而國民黨的總統候選人也因為屏南沒有提名立委，導致到屏東造勢的次數相當少，支持者都反映看不到總統候選人，無法拉近距離，帶動選情，成為敗選的原因。

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