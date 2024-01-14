日台交流協會會長：蔡總統政策獲認同 盼賴總統再促台日關係發展

蔡英文總統今接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫一行，大橋說，台灣選舉結果展現，蔡總統推動的政策及執行力獲得人民認同，期盼下任賴清德總統能再促台日關係發展。（總統府提供）

2024/01/14 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫一行，重申台灣會繼續和理念相近國家強化夥伴關係，為全球發展貢獻心力，期盼雙方持續加深台日友誼；大橋說，台灣選舉結果展現，蔡總統推動的政策及執行力獲得人民認同，期盼下任賴清德總統能再促台日關係發展，兩國攜手促進東亞發展，為世界和平努力。

蔡英文表示，很高興再次與大橋光夫見面，她要感謝大橋對台灣長期以來的支持，並在台灣剛完成總統大選後，就前來訪問，向正、副總統當選人賴清德、蕭美琴表達祝賀，展現台日之間友好情誼。蔡也代表台灣人民對日本能登半島強震表達誠摯的哀悼及慰問，衷心期盼重建工作順利。

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蔡英文指出，感謝日本政府多次在國際場合，為台灣的國際參與發聲，尤其去年在G7以及APEC會議上，日本都重申台海的和平穩定對全球、區域的重要性。台灣和日本身為國際社會負責任的一員，長期共同致力維護區域的和平穩定，台灣也會繼續和理念相近的國家強化夥伴關係，為全球發展貢獻心力。

蔡提到，台日雙方交流近年越來越熱絡。去年10月日本「翡翠騎士」來台參與國慶大典演出，不僅讓台灣民眾想起前年「橘色惡魔」的精采演出，也讓台灣社會再次感受到日本的友善及日本年輕人的活力。最後，總統感謝日本台灣交流協會多年來的協助，讓台日友誼更加堅實，期待未來在雙方努力合作之下，讓台日關係更上層樓。

隨後，大橋光夫表示，蔡總統長期以來對台日關係有非常傑出的貢獻，他要藉此場合表達感謝。稍早他也拜會總統當選人賴清德及蕭美琴表達恭賀之意，相信此次選舉結果展現，蔡總統及台灣各界重要人士所推動的政策及執行能力獲得人民認同，期盼在下任賴總統的領導下，能更加促進台灣各方面及台日關係的發展；台日兩國攜手並進，共同促進東亞地區發展，並為世界和平努力。

大橋光夫指出，他在每年駐日本代表處所舉辦的國慶酒會上都會提到，台日友好關係如果能推行到世界各地，相信就不會再有戰爭發生。駐日本代表處大使謝長廷特別著力推動與日本地方交流、互動，許多謝大使曾經去過的地方，他至今都還未造訪過，可見謝大使非常注重台日交流，這也是台日關係更上層樓最重要的因素之一，再度感謝謝大使過往的努力。

大橋光夫表示，日本能登半島發生地震，台灣不僅給予善款捐助，也準備人力方面的協助，他要代表日本政府及災民表達感謝之意。

訪賓一行由駐日本代表處大使謝長廷、外交部次長謝武樵及「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之陪同晉見總統，總統府秘書長林佳龍及國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

蔡英文總統今接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫一行，大橋說，台灣選舉結果展現，蔡總統推動的政策及執行力獲得人民認同，期盼下任賴清德總統能再促台日關係發展。（總統府提供）

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