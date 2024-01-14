國會「綠白合」要送大禮 資深助理建議讓「她」當院長

立法院院會。（資料照）

2024/01/14 16:23

〔記者謝君臨／台北報導〕2024年大選落幕，新國會三黨不過半，外界關注立法院長選舉三黨之間的合縱連橫。對此，在國會已逾30年的資深助理認為，以民進黨團總召柯建銘的手腕和執政優勢，要拿下民眾黨的合作，比國民黨機會高出很多；「但談合作，就要送大禮，拿副院長是不夠誠意的。」他直言，院長一職就直接挑明給黃珊珊，民進黨只取副院長，就讓關鍵少數民眾黨主導議事，免得再背鴨霸的惡名。

立法院目前共有113個席次，本次大選後，民進黨從62席跌至51席；國民黨自37席增至52席，若再加上無黨籍立委陳超明、高金素梅，實質掌握54席，重回國會最大黨；民眾黨也從5席成長為8席，三黨均未單獨過半。

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對此，該位資深助理表示，民進黨只有51席，距離過半57席，還差6票，民眾黨的8席正好可補足缺口。以柯建銘總召的手腕和執政優勢，要拿下民眾黨的合作，比國民黨機會高出很多。但談合作，就要送大禮，拿副院長是不夠誠意的。

他說，民進黨票不夠，本屆沒有強行表決的本錢，表決贏不了取得院長、主導議事的意義不大。院長一職就直接挑明給黃珊珊，民進黨只取副院長，就讓關鍵少數民眾黨主導議事，免得再背鴨霸的惡名。

「三黨不過半，法案一樣過。」該位資深助理分析，民進黨51席，在8個委員會席次約可分配6到7席，足夠每個委員會產生1席召委，在優先法案的審查至少有個保障。至於，法案三讀，這就是要憑各部會自己努力，讓國民黨、民眾黨立委都心甘情願同意後，再開朝野協商簽字。

他憶及，立法院第5、6屆前總統陳水扁執政時代，也是「朝小野大」，總預算案每年也是一樣過，雖然軍購案被擋、國務機要費被刪，但不影響整體執政運作。至於法案第5屆通過471案，第6屆393案，一樣通過。這就是立法技巧，部會想要的小法案，不拘泥形式請行政院提案，或可私下請在野黨立委提案，面子給在野黨立委，讓他們有法案業績，法案就能順利。

至於專案報告及議題攻防，該位資深助理提醒，從院長和所有部會首長都要有心理準備，想到當政務官，就要任勞、任怨、任謗，還要不怕被狗咬。

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