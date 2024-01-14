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首頁　>　政治

中二林靜儀敗選︰思考「如何再次獲得握不到手的人肯定」

台中第二選區民進黨立委林靜儀（左）在台中市議員林德宇（右）陪同下展開謝票，提醒民進黨要思考「如何再次獲得握不到手的人肯定」。（記者陳建志攝）

台中第二選區民進黨立委林靜儀（左）在台中市議員林德宇（右）陪同下展開謝票，提醒民進黨要思考「如何再次獲得握不到手的人肯定」。（記者陳建志攝）

2024/01/14 12:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區民進黨立委林靜儀爭取連任失利，今天一早從霧峰出發展開謝票，談到民進黨這次在台中立委掉了4席僅保住2席，坦言對此有點意外，提醒民進黨要思考，握不到手的搖擺選民，要如何再次贏得他們的肯定，未來在

社群媒體上有突破性的經營和挽回也是很重要的下一步。

林靜儀今天在台中市議員林德宇陪同下，從霧峰出發展開謝票行程，強調選後心情很平靜，只是比較捨不得支持者和幕僚群，並說自己未來也會一直在台中，因這兩年工作強度很高，會先休息一陣子。

林靜儀表示，對於這次台中立委選舉的結果有點意外，因為其他幾位資深前輩也選得很艱辛，連黃國書委員的選區也沒有守下來，並說從這次選舉結果看來，很明顯的國民黨和民進黨有一定的基本盤，民進黨這次是靠基本盤保住了。

林靜儀說，過去政治前輩都說，你握到的每一雙手都可以確保是你的選票，但是不可能握到每一雙手，強調從2022年縣市長選舉到今年的選戰，民進黨要思考，握不到手的搖擺選民，要如何再贏得他們的肯定，這是接下來的1年要儘快努力的部分。

林靜儀說，從選票結構可看出，對於民進黨信任的選民沒有跑，但不知道你平時做什麼，或者從社群媒體接觸訊息的這些搖擺選民都流失了，這對民進黨來說是一大警訊，這一年多來的努力雖有喚起基層支持者的熱情，但是握不到手，不會來參加說明會的年輕、不特定議題的搖擺選民，如何在社群媒體上有突破性的經營和挽回是很重要的下一步。

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