楊瓊瓔、江啟臣車隊掃街謝票 不約而同表示「連任是責任的開始」

楊瓊瓔從潭子出發，展開車隊掃街謝票。（楊瓊瓔提供）

2024/01/14 11:49

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣順利連任，今天一早分別展開車隊謝票，楊瓊瓔表示，以10萬6306票勝選連任是責任的開始，不敢懈怠，今天及明天共安排4區2天掃街謝票；江啟臣則表示，當選就是責任開始也是服務的繼續，他會一本初衷，熱誠服務、專業問政、爭取建設，回饋鄉親。

楊瓊瓔今天一早從潭子出發謝票，貼上「銘謝賜票」的紅紙感謝鄉親的大力支持，宣傳車用力放送「多謝！多謝！」楊瓊瓔表示，獲勝是所有鄉親的勝利，未來一定抱持感恩的態度，依舊謙卑，傾聽鄉親的心聲，關心人民的需要，做好準備，監督中央、配合台中市政府全力建設潭雅神后區。

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江啟臣則是一早從豐原競總出發車隊謝票，他表示，感謝鄉親一路支持、愛護，當選就是責任開始也是服務的繼續，他會一本初衷，以民為本的態度，用最扎實、熱誠的服務，專業的問政，建設的爭取，回饋給支持的鄉親，鄉親的付託也是沈重的責任，會比過去更加努力。很開心台中提名的黨籍立委幾乎都能當選，未來在立法院也成為台中的團隊、中部的團隊，為地方爭取更多中央資源，無論建設、福利。

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