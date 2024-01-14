台東立委選舉敗選 綠營台東黨部主委張甲長：將重整團結

民進黨台東縣黨部代理主委張甲長（左）認為分裂就是造成賴坤成敗選主因，將重整黨內邁向團結。（記者黃明堂攝）

2024/01/14 11:02

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨此役失守保有14年的台東立委席次，台東縣黨部主委張甲長說，若非分裂，賴坤成必大勝，他將重整黨內團結，若想跟隨劉櫂豪也不必強留；帶領藍軍輔選的縣長饒慶鈴則說，雖然勝選，但得票數確實不如預期。

台東立委開票結果，黃建賓獲25778票、賴坤成23420票、劉櫂豪18744票。民眾認為，在基本盤藍大於綠的台東，黃建賓僅小贏賴坤成2358票，顯然若非綠營分裂，賴坤成不可能落選。

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擔任國民黨台東競總主委的縣長饒慶鈴說，這次推出黃建賓參選，大家的目標就是要為國民黨贏回台東這席立委席次，真的贏回來了，很開心，但她也坦言得票數不如預期。

擔任綠營台東競總主委的民進黨台東縣黨部代理主委張甲長說，如眾所周知，民進黨在台東敗選，原因就是劉櫂豪造成的分裂，否則以國民黨黃建賓的得票數不可能當選。

張甲長說，在劉退黨及被開除黨籍後，確實有部分黨內人士支持劉櫂豪，如查有明顯違反黨紀事實者，會依黨紀處理，他也認為，未來如有一心想跟隨劉的，他無法強留。

張甲長說，他臨危受命接下縣黨部代理主委，目標是順利進行下次主委改選，大約是在總統上任過後，這段期間，他會做好黨部整合，以自己長期關心民進黨的資歷，多數黨員經歷此次教訓，還是為以黨為重，重新團結一致。

賴坤成上午表示，在張甲長接任代理主委之前的台東縣黨部不僅不幫忙，還扯後腿，縣黨部需要做很大調整，求精不求多，找回當年創黨精神，早期的民進黨都是關起門來競爭，對外團結作戰，但但次的縣黨部不不只沒輔選還扯後腿，讓分裂造成很大遺憾，但他個人愈挫愈勇，會留在這裡繼續打拚。

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