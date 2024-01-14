雙料冠軍邁向下屆市長寶座 陳亭妃：讓女力翻轉台南

台南立委陳亭妃（右）今天展開謝票行程。（記者王姝琇攝）

2024/01/14 11:21

〔記者王姝琇／台南報導〕第11屆台南立委選舉結果昨晚出爐，民進黨6席全壘打，立委陳亭妃更是以全市最高票13萬2377票，成功挑戰5連霸。展現不容撼動的基層實力，各界關注她備戰下屆台南市長選舉？陳亭妃說，「已經準備很久。就讓女力來翻轉台南市。」

陳亭妃此次獲得民進黨全國第1高票、台南立委第1高票的雙料冠軍，13萬2377票、得票率70.14％，在民進黨整體選情低落情況，仍維持戰力，基層實力驚人；她今天也展開謝票行程，強調因為有鄉親作後盾，才有可能在民進黨國會席次受到動盪的同時，還可以獲得如此的得票成績。

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各界也提前將焦點轉移到下一屆台南市長選戰。對此陳亭妃表示，選戰剛剛落幕現在談這個有點太早，但她也不諱言說，「我已經準備很久了。」她提到，自己了解台南、也加分台南，更清楚知道台南所需要的，覺得台南需要改變，並強調如何讓台南可以有所翻轉，要看不同的力量，「女力是很好的選擇，就讓女力來翻轉。我相信，我有信心用過去的經驗為下一局努力。」

她說，現階段還是要先謝票，因為只有鄉親的支持做後盾，才能從非常戰力變成最強女力！

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