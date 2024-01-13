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不認當選台東立委是「撿到的」！ 黃建賓：我一步兩腳印

國民黨台東立委候選人黃建賓勝選，緊擁縣長饒慶鈴表達感謝，並說自己是一步兩腳印走到勝選。（記者黃明堂攝）

國民黨台東立委候選人黃建賓勝選，緊擁縣長饒慶鈴表達感謝，並說自己是一步兩腳印走到勝選。（記者黃明堂攝）

2024/01/13 22:08

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨台東立委候選人黃建賓在綠營分裂下，以2358票小贏居次的民進黨賴坤成，當選台東立委，不少網民認為他是「撿到的」，認為他應感謝劉櫂豪釀綠營分裂，不過，黃建賓說，這是驚奇的選舉經驗，是靠大家團結努力，一起達成了這個不可能任務。

台東立委開票結果，黃建賓獲25778票、賴坤成23420票、劉櫂豪18744票。民眾認為，在基本盤藍大於綠的台東，如果非綠營分裂，黃建賓的得票數不可能當選，網路上有民眾認為黃建賓應感謝劉櫂豪。

黃建賓表示，7個多月前，接受國民黨的徵召參與這場選戰，有99%的選民不認識他，但200多天之後，大多數的選民選擇投票給他、願意相信他，真的不知道應該如何感謝大家。

黃說，他雖然不是政治素人，但面對這一場沒有資源、一切從零開始的選戰，到今天能夠勝選，第一位要感謝的人，就是縣長（姐姐）！從踏出第一步開始、到昨晚的徒步掃街結束，再加上超過50場的社區、廟口開講，縣長一路帶著他往前衝，他是幸運的，別人走路是一步一腳印、他是一步兩腳印，所以可以走到勝利的終點。

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